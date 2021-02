Este actor de The Walking Dead espera tener una participación en la tercera temporada de The Boys

El inicio de las grabaciones de The Boys temporada 3 se han mantenido muy bajo perfil, sin embargo, esto no han impedido que siempre se descubran detalles de lo que se viene en esta tan esperada entrega que al parecer será estrenada mucho antes de lo que se tenía previsto. Sin embargo, mientras se espera la confirmación de una fecha tentativa, el actor Jeffrey Dean Morgan que pertenece al elenco de The Walking Dead hizo una sorprendente declaración sobre esta historia.

El villano más temido de la emblemática serie The Walking Dead sorprendió al público al responder algunas preguntas que le hiciera su fanaticada a través de las redes sociales y más cuando un usuario lo interrogó sobre si le gustaría formar parte de The Boys, a lo que respondió de forma contundente que le encantaría y que espera contar con ello, ya que se está grabado la tercera entrega.

