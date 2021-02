Bárbara de Regil comparte una foto en la playa y envía un mensaje a los que la critican por ser positiva

De Bárbara de Regil sus fans valoran su talento como actriz, su belleza y su pasión por la vida fitness, los ejercicios y una alimentación saludable. También es una mujer que, más allá de las adversidades que puedan presentársele en su vida, siempre mantiene una actitud positiva.

Su positivismo es, precisamente, una de las razones por la que algunos usuarios de las redes sociales la critican. A los tildados como 'haters', la actriz de 33 años les envió un mensaje a través de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, con un post playero.

En la publicación, Bárbara de Regil aparece riendo dentro del mar, presumiendo su definido abdomen y luce un traje de baño celeste. Su risa es contagiosa y su pelo cae sobre su rostro: "Algunas personas me atacan por ser positiva, por decir sonríe. Decirte sonríe es una manera de recordarte que estás viva y que la felicidad que vivas depende de ti".

El mensaje a los críticos

"Quiero contarles que no es que viva en una burbuja pensando que la vida es color rosa. No. Yo también tengo días malos, días en los que no se quién soy, qué hacer. Días en donde quiero llorar todo el día, das en los que estoy de malas, días en los que pasan cosas no planeadas. Es normal, es parte de vivir", explica Bárbara.

La actriz de producciones como 'Rosario Tijeras' o 'El Torito' comparó los pensamientos negativos con los positivos: "Los pensamientos positivos te llevan a preguntarte cómo resuelvo este 'problema'. Los pensamientos negativos te llevan a quejarte. Pensar que nada tiene solución, pero aprendo cada día a valorar lo que sí tengo .y no enfocarme en lo que no tengo o no me sale".

"Ser positiva no es fingir que todo esta bien , ser positiva es ver el bien en todo. La gente positiva cambia el mundo y energía", finalizó Bárbara.

