BTS: Army logra que torre BBVA de Ciudad de México se ilumine por cumpleaños de J-Hope

Luego de que fans de la banda de K-Pop BTS hicieran tendencia el hashtag #JHopeEnBBVA, la institución bancaria confirmó que la noche de este miércoles la Torre BBVA de la Ciudad de México se iluminará en honor al cumpleaños de J-Hope, uno de los integrantes.

Hace poco más de 24 horas, los fanáticos mexicanos del grupo surcoreano BTS, solicitaron a través de Twitter que se proyectara algún edificio de la Ciudad de México algunas imágenes de la “boy band” más importante del momento, en honor a uno de sus integrantes.

En esta ocasión los seguidores de BTS se referían al coreógrafo, cantante y rapero J-Hope, quien cumple 27 años de edad el 18 de febrero, y en respuesta a ello, el grupo bancario BBVA lanzó la convocatoria de hacer “trending topic” en hashtag #JHopeEnBBVA.

“Atención Army, sabemos que quieren que la #Torre BBVA se ilumine por el cumpleaños de J-Hope, ¿aceptan el reto de llenar Twitter con el hashtag #JHopeEnBBVA hasta hacerlo TT?”, se escribió en Twitter.

Foto: BigHit Entertainment.

La dinámica era que si se lograba la petición, se proyectaría algún video o imagen alusiva a ARMY MX, siglas con las que se identifica a las superestrellas del K-Pop.

La increíble respuesta de las fans hizo tendencia J-Hope en México, por lo que BBVA informó a través de su misma red social que esta noche se iluminaría una de las torres con más altitud del país, La Torre BBVA.

¡Estuvieron increíbles! Se hicieron sonar y la #TorreBBVA se iluminará por el cumpleaños de J-Hope.¡No se pierdan ni un segundo de nuestras redes sociales para ver este gran espectáculo el día de mañana!”, anunció la institución bancaria.

Jung Ho-seok, mejor conocido como J-Hope, es uno de los siete integrantes del grupo de K-Pop más importante del momento y son originarios de Corea del Sur. Junto a sus compañeros Jin, Suga, RM, Jimin, V y Jungkook, alcanzó el puesto número uno en la lista Billboard con su más reciente producción discográfica titulada Be, en donde vienen los exitosos temas Dynamite y Life Goes On.

Hace pocos días se anunció que el próximo 23 de febrero, a las 21:00 horas, se estrenará mundialmente el “MTV Unplugged Presents: BTS”, una edición especial de la ya conocida serie de conciertos, en el que se ofrecerá a los fanáticos un asiento en primera fila para versiones Unplugged de los mayores éxitos de BTS .

