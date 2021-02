Ester Expósito se despide de su cabellera rubia e impacta con nuevo 'look'

Ester Expósito es una de las actrices españolas con más seguidores a nivel mundial, pues ha logrado conquistar las pantallas con su belleza y talento en series como Élite, Alguien tiene que morir, entre otras. Pero en esta ocasión, la joven actriz de 21 años de edad impactó al dejar atrás su cabellera rubia para mostrar un cambio radical.

En los últimos años Ester Expósito se ha convertido en un ícono de la moda al mostrar impactantes atuendos y looks tanto en alfombras rojas como en redes sociales que, sin duda, marcan tendencia. Siguiendo esta línea, la actriz sorprendió a todos sus seguidores al publicar una fotografía en su cuenta de Instagram con el cabello teñido de castaño.

"Y de tu vida niña, lo que no se ve", publicó Ester Expósito, que a tan sólo dos horas de su publicación, la fotografía ya cuenta con 2.1 millones de "me gusta" en Instagram. Cabe destacar que dicha frase forma parte de la canción El alma al aire de Alejandro Sanz, quien no tardó en comentó su imagen. "Le he robado el alma al aire", escribió Sanz.

Tras personificar a Carla en la serie Élite, Ester Expósito se convirtió en una de las actrices más populares y codiciada de habla hispana, quien también se ha convertido en todo un éxito en redes sociales, pues tan solo en Instagram cuenta con 26.5 millones de seguidores, siendo su video bailando reguetón uno de los más vistos de su red social con 86.7 millones de reproducciones.

Además, Ester Expósito no se ha salvado de la polémica, pues hace unos meses la joven nacida en Madrid visitó México a lado del actor Alejandro Speitzer con quien, se dice, mantiene una relación amorosa desde hace varios meses. Sin embargo, Ester Expósito dividió opiniones, ya que diversos testigos de su visita afirmaron que la actriz se portó grosera y no quiso tomarse fotos mientras que otras personas destacaron que Expósito fue amable y accesible.

Ester Expósito sorprende con nuevo look

Luego de publicar esta fotografía, Ester Expósito recibió cientos de comentarios por parte de sus seguidores, quienes resaltaron su belleza. "Preciosa". "Belleza". "Fotón! Que maravilla!". "Te Amo desde Santo Domingo!!!". "Te amo Ester me encantas", fueron algunos de las comentarios que recibió la guapa actriz.

Expósito también publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde muestra su nueva cabellera completamente castaña ¿Qué te parece?

