Mantener un ambiente laboral saludable al parecer fue una misión imposible en el set de Grey's Anatomy temporada 17. Así lo reveló Patrick Dempsey quien tras haber dejado esta serie médica regresa para sorprender a la fanaticada con su presencia y con estas contundentes declaraciones a las que se sumó también Ellen Pompeo.

"Problemas culturales serios", así como "desigualdad", y mucha "toxicidad en el entorno", forman parte de los calificativos que ambas estrellas le dieron a lo que han vivido durante varios años en este drama médico.

Patrick Dempsey asegura que se vive un "ambiente tóxico" en el set de Grey's Anatomy temporada 17

Ambas figuras coincidieron en esta declaración que deja visto que pese a que la historia es muy exitosa, no así los momentos que se viven tras cámaras, pues a criterio de Dempsey el equipo de trabajo no sabe canalizar las órdenes, llamados, ni mucho menos la planificación de las escenas. Por eso, a su regreso en la temporada 17, reiteró que esto se mantiene y no le parece sano para nadie.

"Creo que cualquier momento en el que tengas un entorno en el que trabajes 17 horas al día, seis días a la semana, es muy difícil mantener un ambiente saludable. Sin embargo, volver al set fue muy sanador, una bonita experiencia en la que te das cuenta que nada ha cambiado", dijo el doctor Derek a The Independent.

Con esto, se levantan las sospechas de que la gran cantidad de rumores sobre la posible salida de Pompeo de esta serie se deben a esa incomodidad que siente al no saber cómo lidiar con los inconvenientes que siempre se presentan durante las grabaciones, en las que a criterio de estas estrellas han sido muy fuertes y complicados de sobrellevar por tanto tiempo.

