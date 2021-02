Estas son las fotos que comprueban que Mary Mouser es la actriz que más suspiros arranca en Cobra Kai

Con tan solo 24 años, Mary Mouser se ha convertido en una de las actrices más consolidadas en las industria. Desde su protagonización de Samanta LaRusso en la serie Cobra Kai, esta joven ha alcanzado la fama de forma vertiginosa hasta el punto de convertirse en la actriz juvenil mejor pagada de la serie que evoca a Karate Kid.

Además, su popularidad se ha incrementado a través de sus redes sociales en las que suele publicar las fotos más impactantes y que comprueban que es uno de los talentos que más suspiros arranca a su paso.

Fotos que comprueban que Mary Mouser es la actriz que más suspiros arranca en Cobra Kai

Desde 2018, esta jovencita comenzó a construir su carrera a base del éxito que le ha propinado su papel de la hija de Daniel LaRusso en Cobra Kai, sien embargo, su corta edad posee una trayectoria impecable en la industria en la que inició prestando su voz para personajes como Bambi II, Dragon Hunters, Tarzán 2, Pompoko y The Fox and the Hound 2.

A través de su cuenta en Instagram Mary muestra las más impactantes imágenes que dan fe de su belleza, buen gusto por la moda y su pasión por la actuación.

Proyectos como: Starz Kids & Family Eloise: The Animated, Hallmark Channel A Stranger's Heart también han contado con su participación con la que fue conquistando poco a poco a su público que hoy la admira y sigue sus pasos muy de cerca.

Pero, sin duda, desde que se sumó al elenco de Cobra Kai, esta jovencita ha demostrado su potencial, madurez, versatilidad y entrega. Además, ha sido admirada por tener el privilegio de trabajar con importantes figuras como Ralph Macchio y William Zabka.

Su carisma es innegable, así como su frescura, espontaneidad. Y eso queda en evidencia a través de sus fotografías.

Por eso, sus fans la admiran e incluso, en algunas ocasiones han intentado igualar su estilo al vestir, peinarse y maquillarse.

Con esto ha logrado ser referencia en la moda y cada vez marca tendencia con su estilo.

