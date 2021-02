Rihanna causa polémica al posar en topless con collar de Ganesha ¡Indigna a la comunidad hindú!

Rihanna es una de las cantantes que más ha causado polémica en los últimos días luego de publicar una fotografía que indignó a la comunidad que profesa el hinduismo.

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante de 32 años de edad publicó una fotografía, en la que posa en topless, con un diminuto short en color lavanda y un collar de Ganesha, que es una de las deidades más adorados del hinduismo. Lo anterior ocurrió luego de que Rihanna se pronunciara a favor de los agricultores que se manifestaban contra de las reformas agrarias en la India.

Por esta razón, el parlamentario del partido nacionalista, Ram Kadam mostró su indignación ante el uso de esta deidad. "Es indignante como Rihanna insultó a las deidades llevando un colgante en el rostro del Señor Ganesha en estado de paz", publicó en su cuenta de Twitter.

Pero eso no es todo, pues de acuerdo con la agencia AFP y El Universal, el Consejo Mundial Hindú dio a conocer que presentó pruebas a Twitter y Facebook para retirar la imagen de la intérprete de temas como Umbrella, Stay, Only girl, entre muchas otras.

A pesar de que Rihanna está alejada de la música se ha mantenido muy activa en redes sociales y promocionado su marca Fenty que consta de una línea de lencería llamada Savage, así como una línea de productos para el cuidado de la piel y maquillajes Fenty Beauty.

Rihanna se volvió tendencia en redes sociales y dividió opiniones entre los internautas, ya que algunos afirmaron que tanto la cantante como otros famosos se han apropiado de los símbolos religiosos del hinduismo.

"¿Todos van a ignorar el collar? Como si supieras que es Ganesha, ¿verdad? ¿Sabes que el hinduismo no es un derecho estético?". "Soy musulmán, pero como indio y maharashtriano amo al Señor Ganesha, lo siento, este mal uso de la imagen de Ganesha ji hiere mis sentimientos y sentimientos, ¿aceptarán esto también los patrocinadores de Rihanna en la India?"."Amo a Rihanna, pero ella hizo esto varias veces, lo hizo con el Islam dos veces y ahora lleva un collar con Ganesha, lo cual es una falta de respeto"."Ganesha es un dios en la cultura hindú y no haces accesorios con esculturas de dioses solo para usarlo como estética", fueron algunos de los comentarios que recibió Rihanna.

