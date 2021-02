Selena Gomez con traje de baño blanco a la cintura da clase de elegancia playera

Selena Gomez es una de las mujeres más admiradas del espectáculo por varias razones: tiene un talento inigualable para el canto, puede actuar y llenar de emoción la pantalla y por último, pero no menos importante, posee un maravilloso sentido del estilo que la eleva por sobre sus colegas.

Como ejemplo de esto se puede describir los imponentes atuendos con los que la intérprete, de 28 años de edad, ha promocionado su nuevo álbum Revelación, su primer disco completo en español y un homenaje a sus raíces latinas.

La reacción de los fans al ver a Selena Gomez con un maxi blazer negro por sobre una camisa de mezclilla y un tocado inmenso de flores rosa fue una explosión de amor y halagos, uno de ellos escribió "Estos atuendos me están dando vida".

Es normal que los seguidores de la también actriz le llenen de piropos en cada post que publica ya que su belleza ha sido motivo para estar presente en varias listas de las personas más hermosas y sexys de Hollywood.

Esto quedó más que demostrado cuando, hace algunos años, Selena asistió a una fiesta en la playa junto a unos amigos y utilizó uno de los trajes de baño más elegantes jamás vistos.

Selena Gomez derrochó un cuerpo atlético en un bikini blanco, de cintura alta en su parte baja, dejando su abdomen plano al descubierto. De estampado texturizado, el diseño del traje de baño resaltaba las curvas de la cantante de Lose you to love me, quien decidió no sobrecargar su atuendo con accesorios.

Para obtener esta figura atlética, Selena se involucró de lleno con la comida sana y el ejercicio, dejando de lado todo lo que pudiera ser dañino para el organismo.

Selena Gomez es toda una inspiración para sus seguidores / Instagram @selenagomez

Mientras continúa deslumbrando a sus fans, prepara el lanzamiento del disco que ya cuenta con dos sencillos exitosos, entre esos la pegajosa Baila Conmigo, esperando ganarse al mercado latino.

