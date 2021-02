Shakira promociona su línea de camisetas con un look de jean skinny y top azul brillante

Shakira todo lo que toca lo convierte en oro: apenas hace dos meses estrenó la canción Girl like me junto a Black Eyed Peas, y ya el video musical en YouTube superó las 260 mil reproducciones, gracias a sus increíbles pasos de baile y carisma a la hora de plantarse frente a las cámaras.

A sus 44 años recién cumplidos, impresiona con su juventud y su capacidad de -siempre- aprender una nueva coreografía, disciplina o deporte. El baile comenzó siendo su principal pasión junto con la música, pero ahora es una amante del surf y de andar en patineta, actividades que cada día perfecciona un poco más.

Y precisamente, un fan hizo una ilustración de Shakira en patineta, imagen que tomó del video de Girl like me, que se volvió viral llegando incluso a manos de la cantante. Tanto le fascinó el dibujo que terminó comprándolo para estamparlo en camisetas.

"La historia de esta camiseta es que en Instagram vi este diseño, me puse en contacto con mi equipo porque me encantó, averiguamos quién lo había hecho, lo había diseñado uno de mis fans, Jesús Ávila. A mí me enamoró, me enamoró su diseño, lo contactamos, lo compramos y lo convertimos en una camiseta para todos ustedes", contó la propia cantante en un video de Instagram, conquistando a los fans ahora desde la moda.

En el video, la intérprete de Ojos así cautivó una vez más con su nueva cabellera roja, un look que llevó hace varias décadas en los inicios de su carrera musical y que ahora rescató, luciendo hermosa. Así mismo, se mostró hermosa con un look sencillo compuesto por un jean skinny y un top azul eléctrico brillante, dejando claro que no se necesita ropa ostentosa para lucir increíble.

Y es que la comodidad es lo más importante para Shakira, y así lo ha demostrado en diversas ocasiones. Hace un par de semanas publicó un video practicando skate en Barcelona, España, ciudad donde reside, luciendo juvenil en leggings, playera blanca y gorro rosa.

