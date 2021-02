Así lucirá Sherlyn como villana en "¿Qué le pasa a mi familia?”

Tras cinco años ausente de las telenovelas, Sherlyn finalmente regresó por la puerta grande a los foros de grabación para interpretar a la antagonista de la nueva telenovela de Televisa ¿Qué le pasa a mi familia?, una historia familiar bajo la producción de Juan Osorio, con quien la actriz ha trabajado en varias oportunidades a lo largo de su vasta trayectoria artística.

Sherlyn regresa a las telenovelas como villana: “Va a ser una mala muy guapa” La actriz ya tuvo su primer día de llamado.

Poco después de confirmar su retorno a las pantallas, la actriz acudió la semana pasada al set de filmación de la televisora de San Ángel para comenzar su labor en este proyecto donde da vida a ‘Jade Castillo’, una mujer inescrupulosa, ambiciosa y capaz de todo con tal de alcanzar sus objetivos.

Ahora, a tan solo días de sumarse a las grabaciones del melodrama, que arrancaron en noviembre del año pasado bajo estrictas medidas sanitarias, ya se divulgaron las primeras imágenes de la intérprete en la piel de esta villana que se encargará de hacerle la vida imposible a los protagonistas, Eva Cedeño y Mane de la Parra, cuando aparezca en la esperada ficción.

El look de Sherlyn como la “mala” de ¿Qué le pasa a mi familia?

A través de su cuenta en Instagram, la producción de Osorio compartió el pasado lunes 15 de febrero la primera instantánea de Sherlyn derrochando el estilo sobrio y glamuroso que llevará en ¿Qué le pasa a mi familia? para encarnar la malvada ‘Jade’, un personaje totalmente distinto a ella.

En la instantánea, la estrella de 35 años modela frente a una asadora con una mirada muy determinada mientras viste una ajustada blusa negra, guantes de cuero borgoña, elegantes aretes largos dorados y un beauty look sensacional compuesto por un maquillaje cargado en el que resaltaron sus labios pintados en un color guinda y su melena rubia peinada en ondas suaves.

Instagram: @produccion_osorio

"Para mí regresar es algo muy importante pero regresar de la mano de una de las personas que más quiero que es Juan Osorio (me pone más contenta)”, dijo la mamá de André en una reciente entrevista a ¡Cuéntamelo ya! sobre su retorno al mundo de las novelas.

“Estoy feliz porque regularmente me tocan las que sufren y lloran y ahora, en cuanto empecé a ver el vestuario yo dije: ‘¡Bien! ¡Es mala! Falda corta, escote, preciosa, maquillaje…’ o sea, creo que es la ventaja de las malas, que siempre son espectaculares y se divierten más”, agregó sobre el aspecto de su personaje, el cual venía preparando con productor desde el año pasado.

Asimismo, en el show adelantó que no sabe si va a sufrir mucho en esta telenovela, pero lo de que sí está al tanto es que “la pareja de Eva Cedeño y Mane se van a tener que agarrar porque en cuanto llego yo, se les acabó la luna de miel”.

Revelan el póster oficial de la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?” El melodrama se estrenará el próximo 22 de febrero.

Por otro lado, este martes 16 de febrero, el perfil del teledrama divulgó una segunda imagen donde se aprecia a la luminaria nuevamente con el vestuario de ‘Jade’ mientras posa muy contenta junto a Julián Gil, uno de los actores del elenco que ha estado grabando la historia desde el claquetazo inicial en Guanajuato.

Instagram: @quelepasaamifamilia.ofc

Igualmente, en un breve video divulgado este martes en redes sociales por las cuentas oficiales de esta comedia romántica se puede obtener un pequeño vistazo de Sherlyn en acción como ‘Jade’ y además conocer un poco más del carácter de esta productora fuerte, valiente, inteligente y ambiciosa que sueña a lo grande.

“Yo soy una mujer de las de ahora. Empoderada, de las que resuelven cosas, de las que no espera que la vida venga y te ponga todo en frente. No, si yo quiero algo voy y la consigo porque creo que esas somos las mujeres de hoy en día, las que no tenemos que esperar que llegue el príncipe azul a rescatarnos, más bien queremos una vida sin tanto cuento, que podemos ir y conseguir”, expresó metida en el personaje.

“No tengo rivales. ‘Regina’ (Rueda, la protagonista) para mí es solamente algo circunstancial. Mi objetivo es otro y si ella está puesta en el camino, voy a tener que hacer lo que me corresponda para quitarla de mi objetivo. Yo estoy solamente comprometida con mis sueños, comprometida con mis deseos (…). Y respecto a lo amoroso, pues tengo a alguien en mente y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para conseguirlo”, sentenció decidida.

Aunque Sherlyn aparecerá más adelante en la trama, ¿Qué le pasa a mi familia? está lista para aterrizar en la pantalla chica mexicana el próximo 22 de febrero a las 8:30 de la noche por Las Estrellas.

