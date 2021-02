'WandaVision': teorías aseguran que Pietro Maximoff es realmente el villano Mephisto

Tres capítulos le restan a 'WandaVision', que ha dejado grandes sorpresas y revelaciones en sus últimos dos episodios, y que promete seguir cautivando a los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) este viernes 19 de febrero, cuando se estrene el séptimo y antepenúltimo episodio.

Este artículo contiene spoilers, por lo que si no has visto la serie de Marvel Studios o no has podido disfrutar de los episodios 5 y 6 de la ficción, te recomendamos dejar de leer.

El final del quinto capítulo 'WandaVision' dejó como sorpresa la aparición de Pietro Maximoff, interpretado por Evan Peters, quien encarnó a Quicksilver en películas de 'X-Men'. Todo parecía indicar que la serie abría la puerta a un multiverso entre los Vengadores y los Hombres X, pero esa idea cambió en el episodio 6.

La primera pregunta es cómo volvió de la muerte Pietro, víctima de Ultrón en 'Avengers: Era de Ultrón'.

¿Es o no es Pietro?

La llegada de Pietro a Westview fue muy extraña. Wanda (Elizabeth Olsen) creó una realidad paralela para superar el dolor que le dejó la muerte de Vision (Paul Bettany) a manos de Thanos, pero desde el principio la Bruja Escarlata no lo trajo de regreso.

Las teorías de los fans y críticos consisten en que Pietro sería un villano disfrazado, con poderes que le permitan lucir igual —o parecido— al hermano de Wanda. ¿Quién sería?

Las teorías hablan de Mephisto, la representación del diablo en los cómics de Marvel, quien ingresaría por primera vez al UCM de cara al multiverso que planea Marvel Studios.

Los poderes de Mephisto podrían permitirle lucir como Quicksilver o traer al mundo a una referencia del hermano de Wanda. Podría ser además el culpable real del campo de energía y de todo lo que ha ocurrido en Westview, tras hacer un pacto con la protagonista. En los cómics, sus poderes se basan en pactos con personajes, por lo que podría tratarse de eso.

Las extrañas preguntas de Pietro a Wanda, el no recordar los momentos que vivieron cuando eran niños o el saber que Vision está muerto tomando en cuenta que él murió antes, alimentan esta teoría.

Además, en el episodio 6, Pietro llamó "engendros del demonio" a sus sobrinos Tommy y Billy, los hijos de Wanda y Vision, que recuerda el origen en los cómics de ambos personajes, donde la Bruja los crea gracias a fragmentos del alma de Mephisto.

El séptimo episodio de 'WandaVision' se estrena este viernes 19 de febrero.

