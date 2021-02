Eiza González deslumbra en un vestido tipo corsé verde oliva

Eiza González ha logrado dominar la feroz industria hollywoodense con su gran talento e incansable dedicación como actriz, pero también con su impecable sentido de la moda como ícono de estilo. Desde sus comienzos, la estrella mexicana se ha mantenido incólume acaparado la atención con sus insuperables decisiones estilísticas y se ha consagrado como una de las actrices mejor vestidas del medio.

En días recientes, la actriz de Bloodshot, que en cada aparición sorprende con sus estilismos, le hizo honor a su título como referente de moda al vestirse para impresionar en su primera participación del año en el programa Jimmy Kimmel Live!

Eiza González luce elegante en un pantalón negro a la cintura combinado con una camisa roja sin mangas La actriz dio cátedra de estilo en el look minimalista.

Eiza González fascina en un entallado vestido tipo corsé

El pasado 17 de febrero, Eiza González acudió al talk-show del famoso host estadounidense, para conversar sobre su nueva cinta I care a lot, su carrera artística e incluso mencionar el incidente que tuvo recientemente en su bicicleta, luciendo espectacular en un atuendo elegante y femenino verde oliva que abrazó a la perfección su espigada figura.

La intérprete de 31 años arribó a los foros del show de manera arrolladora desparramando su belleza en un entallado vestido con top tipo corsé con paneles laterales que estilizan la silueta, finos tirantes espagueti y una falda lápiz con largo hasta la rodilla y pequeña abertura en la parte delantera, firmado por la lujosa casa de modas Burberry.

La actriz combinó el envidiable traje de diseño clásico, con algunas secciones confeccionadas en satén y una banda ajustada a su micro cintura que le dieron un acento de sofisticada sensualidad, con un par de estilosos botines de punta en cuero del mismo verde caqui que resaltó el tono bronceado de su piel.

Asimismo, completó el look sobrio pero despampanante con un maquillaje muy suave que destacó la lozanía de su rostro y su larga cabellera castaña oscura suelta y peinada de manera effortless chic para complementar la prenda perteneciente a la colección otoño-invierno 2020 de la maison británica.

“Me distancié socialmente con @jimmykimmel, a quién oficialmente he visitado más que a mi propia familia desde que comenzó la pandemia”, bromeó en la descripción de un par de postales de su participación en el programa que compartió en Instagram.

Poco después, publicó en su perfil un set de instantáneas donde presumió más a detalle con varios posados el insuperable estilismo minimalista orquestado por Elizabeth Saltzman con el que nuevamente se consolidó como una auténtica trendsetter global y demostró que menos es más.

¿Eiza González ahora será productora?

Esta nueva lección de Eiza González a la hora de vestir se da luego de que se abriera con total franqueza en una reciente entrevista, que compartió en la red social con una galería de imágenes, sobre las limitaciones que ha enfrentado en Hollywood para crecer como artista e impactara develando, sin ahondar en detalles, los motivos por los que ahora se convertirá en productora.

“Me encantaría decir que me siento en un lugar donde puedo elegir, pero no lo hago. No lo olvides, todavía soy una mujer mexicana y la industria todavía lucha por encontrar un lugar digno para mujeres como yo y darnos la oportunidad de tener longevidad entrelazada con credibilidad”, expresó contundente para SBJCT Journal.

“Hago todo lo posible dentro de las circunstancias y trato de perseguir los trabajos poco convencionales. No siempre los consigo. Si quiero seguir trabajando, a veces solo hay algunos trabajos disponibles y no son necesariamente protagonistas. Esos vienen una vez en una luna azul”, destacó.

Por último, la intérprete de ‘Madam M’ en Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw remató con esa determinación que la ha llevado hasta donde está: “Todo el mundo quiere descubrir a alguien nuevo, por lo que se vuelve más difícil. Por eso me estoy enfocando en producir mi propio material. Estoy un poco cansado de que la industria me dicte lo que puedo y no puedo ser”.

Aunque todavía Eiza González no ha debutado en esta faceta, la declaración emocionó a sus fans que no pueden esperar a verla desempeñarse también detrás de cámaras.

