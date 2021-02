Emojis sufren de discriminación por algunas generaciones. ¿Quieres saber la razón?

Como suele pasar en el mundo, todos los ciclos tienen un principio y una final.

Hoy en día el uso frecuente de los emojis, ya no está de moda, ni es cool para algunas generaciones.

El Emoji es un término adaptado del japonés para los ideogramas o caracteres usados en mensajes electrónicos y sitios web.

El término es una palabra compuesta por los términos e y moji, en japonés

Durante un fenómeno que se suscitó en la popular aplicación de TikTok, dos generaciones se enfrentaron en videos y comentarios.

La discriminación también llegó a estos símbolos, sobre todo, el popular Emoji de llorar y reír 😂.

Los comentarios de los usuarios lo apuntan como un término que solo utilizan las personas mayores.

También como el peor de todos por alegrarse del sufrimiento humano.



Conocido también como "Tears of Joy", fue víctima de su propio éxito, así lo comentó Gretchen McCulloch, autora del libro Because Internet: Understanding the New Rules of Language.

"Muchos lo consideran que es poco sincero. Es por eso que la Generación Z puede estar buscando formas nuevas y novedosas de indicar que se están riendo de diferentes maneras".

Mientras que Jeremy Burge, director de Emoji de Emojipedia señaló:

"Las generaciones mayores tienden a usar emojis literalmente mientras que los más jóvenes se vuelven más creativos. Es sabiduría común en TikTok que el Emoji de risa y llanto es para boomers".

¿Qué pasa con el Emoji de risa y llanto 😂?

Durante un debate en TikTok un usuario en un comentario de TikTok preguntó qué tenía de malo.

Otro respondió: "está tan mal".

En un video diferente de una mujer que dice que ha dejado de usarlo después de saber que los niños no lo hacen, una adolescente comentó: "Utilizo todo menos el Emoji de risa", dijo Walid Mohammed, de 21 años, a CNN Business.

"Dejé de usarlo hace un tiempo porque vi a personas mayores usándolo, como mi mamá, mis hermanos mayores y solo las personas mayores en general".

La llamada Generación Z, el emoji se ha convertido en un reemplazo popular para transmitir la risa.

Los jóvenes concluyeron que es un término muy soso, pasado de moda y que solo lo usan las personas mayores.

Top de Emojis

"Face with Tears of Joy", el nombre oficial del Emoji que se ríe y llora, es actualmente el emoji más utilizado en Emojitracker, un sitio web que muestra el uso de emoji en tiempo real en Twitter.

Encabezó la lista de Emojipedia de los emojis más utilizados en Twitter en 2020.

Mientras que "Loudly Crying Face" ocupó el segundo lugar. Y ha tenido poder de permanencia: en 2017, Apple dijo que el emoji de risa y llanto era el más popular en los Estados Unidos.

