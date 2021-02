Fabiola Campomanes demuestra su amor propio con foto donde aparece desnuda

Fabiola Campomanes ha vuelto a sorprender a todos sus seguidores. Y es que a pesar de que en el 2005 Fabiola habría aceptado la propuesta de posar completamente desnuda para la edición latina de la revista Playboy, para posteriormente aparecer en revistas como FHM, Max y H Extremo, volvió a posar nuevamente sin ropa, pero esta vez para una sensual fotografía en sus redes sociales.

En la imagen, la actriz y empresaria aparece recostada en su cama, cubierta con una sábana, sin embargo, se logra ver que está completamente desnuda. Fabiola, que siempre ha sido una mujer fuerte y segura de sí misma, quiso compartir la foto con la intención de enviar un mensaje de amor a sus seguidores.

"El cuerpo humano es hermoso en todas sus formas . Pero nos cuesta tanto expresar lo que realmente sentimos… Un… Perdóname… Te amo… Te extraño… Quiero verte… Me equivoqué… Exprésate !!! Somos más [email protected] cuando nos expresamos con o sin ropa !!!!!", escribió la protagonista de la exitosa serie El juego de las llaves de Amazon Prime Video sobre la instantánea que ha cautivado a propios y extraños.

A pocos minutos de su publicación, la foto ha alcanzado miles de kiles y cientos de comentarios que elogian su gran belleza, pero también avalan su mensaje".

"Hay que ser más humanos en un mundo cada vez más lleno de máquinas"; "Eres muy hermosa"; "Mamasita con tu edad y estas muy sexy te vi en el juego de las llaves que cuerpo ufff"; "No pudiste haberlo dicho mejor. Te queremos mucho"; "Hermosa"; "Linda", "Siempre tan sensual"; se puede leer.

Hace unas semanas, Fabiola Campomanes compartió con sus seguidores en redes sociales que no la está pasando nada bien luego de tener una mala experiencia por su obsesión por retrasar los efectos de la edad.

Con el rostro lavado y sin filtros, Campomanes mostró en un video las lesiones en su rostro tras someterse a varios tratamientos para quitarse las manchas.

“Mi piel está muy tratada, yo creo que ya no aguantó y se empezó a abrir, confío en que obviamente van a sanar, van a cicatrizar, van a estar bien”, comentó la actriz en el clip en el que hace un llamado a sus fans para no obsesionarse con esos "defectos".

"Lo más importante es el llamado de atención de mi propio cuerpo, de entender que no es bueno obsesionarse con nada, es una tontería real, hay que aceptar los cambios, porque todo cambia, eso es una constante en nuestras vidas, si no lo entendemos vamos a sufrir mucho", expresó en medio de lágrimas que no pudo evitar derramar mientras reflexionaba.

En bata de baño y sin gota de maquillaje, Fabiola Campomanes expresó que lo más importante de todo no es la apariencia que se añora perfecta, sino lo que se logra hacer sentir al otro, lo que no se ve.

