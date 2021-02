Ludwika Paleta comparte fotos con su hijo Nicolás cuando era niño y le dedica un lindo mensaje

La protagonista de la exitosa serie de comedia mexicana 'Madre solo hay dos' que se transmite en Netflix, Ludwika Paleta, solo vive la faceta de madre en la ficción, sino también en la vida real, siendo madre de tres: su hijo mayor Nicolás y los gemelos Bárbara y Sebastián.

Este jueves 18 de febrero, día de la semana en el que los artistas, famosos y usuarios de las redes sociales comparten fotografías y videos del pasado como TBT, la actriz polaca naturalizada mexicana compartió tres imágenes con su primer hijo, Nicolás Haza, también hijo del también histrión Plutarco Haza.

Ludwika publicó tres fotografías en su post en Instagram, donde tiene casi tres millones de seguidores. La primera foto es más reciente, en la que ella y su hijo comen a orillas de una playa. La segunda foto es de años atrás, cuando Nicolás era un niño y navegaban en el mar, y en la tercera, madre e hijo, muy tiernos, sacan la lengua para una selfie.

Así lucía Ludwika Paleta, protagonista de "Madre solo hay dos" en su infancia y adolescencia La actriz disfruta el compartir en sus redes sociales las imágenes inéditas de su vida.

"Estoy muy orgullosa de ti, mi amor. Qué ganas de abrazarte mucho. Pronto", escribió Ludwika Paleta a su hijo, demostrándole su orgullo de madre y diciéndole que lo extraña.

En la publicación, varios seguidores y fans dejaron sus muestras de cariño con lindos mensajes para la actriz y su hijo. Dominika Paleta, hermana de Ludwika, también dejó su reacción: "Los amo tanto, tanto".

'Niico', otro artista en la familia

Con el lanzamiento de 'Trance' y con el nombre artístico de 'Niico', Nicolás Haza, ahora todo un hombre, debutó en el mundo de la música con su primera canción hace un par de semanas.

"Creo que primero me tengo que reforzar y ganarme mi lugar en esta industria y ya después podemos ver colaboraciones", explicó Nicolás sobre su objetivo en la música en una entrevista con 'Ventaneando'.

Sobre el apoyo de sus padres expresó: "Les ha gustado mucho, claro, porque puede ser que no sea el género que escuchan, pero sí me han dicho que les gusta, ellos me apoyan en todo lo que hago".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: