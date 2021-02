Angelina Jolie ama la moda clásica: en su armario jamás hallarán prendas demasiado escandalosas, con colores estridentes o de modelos muy extravagantes. Conforme han pasado los años, prefiere la elegancia y sobriedad de un buen traje o conjunto en tonos blanco y negro, o en beige, que en parte reflejan la plenitud que está experimentando en su vida.

"Invierto en piezas de calidad y luego las uso hasta la muerte. Botas, un abrigo favorito, un bolso favorito, no cambio las cosas a menudo, ¿sabes? Esa es una de mis cosas", confesó en una pasada entrevista que concedió a la revista British Vogue, dejando claro que a pesar de ser una artista famosísima, no hace compras compulsivas de ropa sino que es muy selectiva con lo que va a adquirir.

Shiloh, hija de Angelina Jolie, sale de compras luciendo un jogger roto con sudadera y tenis rosa Tiene un estilo muy particular que heredó de su mamá

Angelina Jolie en un vestido blanco de seda perlada muestra cómo lucir elegante a los 40

Un claro ejemplo de que combinar blanco y negro en un mismo look puede ser la mejor decisión, es el siguiente outfit de la protagonista de Maléfica. En 2014, Angelina Jolie deslumbró en el evento Women of the World al llevar un pantalón pitillo negro, de vestir, con una blusa de seda y un blazer blanco, decorado con un broche dorado encantador.

Lucir vestidos blancos puede ser toda una experiencia de elegancia y sobriedad, y con este traje perlado off shoulder, de estilo arruchado y falda con abertura, Angelina Jolie acaparó las miradas en la alfombra roja de los Globos de Oro 2012. El traje llevaba una pincelada roja en la parte superior, que combinaba con su mini bolsa estilo clutch.

Angelina Jolie abre las puertas de su hogar y con su humilde decoración demuestra que el lujo no le interesa Mostró su lado más íntimo y familiar a la edición británica de la revista Vogue

Aunque, sin duda, uno de los trajes más recordados de la actriz, madre de 6 hijos, es el siguiente: un fabuloso vestido de seda blanca perlada, amarrado al cuello dejando y dejando un escote en V, que se unía a una glamorosa falda plisada que llegaba hasta el suelo. Guarda cierto parecido con el famoso vestido blanco de Marilyn Monroe.

Así que, si estás en búsqueda de un vestido blanco espectacular, mira los modelos que ha llevado Angelina Jolie a lo largo de los años, ya que alguno podría ajustarse a tus gustos y personalidad.

Te recomendamos en video