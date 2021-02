Consuelo Duval reina de elegancia con camisa de seda estilo Versace y jean desgastado

Con un talento que parece no tener límites, Consuelo Duval ha enamorado a la audiencia desde que nos hizo reír a carcajadas en La Familia P. Luche y ha seguido haciéndolo con su participación en diversos programas de entrevistas, siempre deslumbrando con sus atuendos.

Enamorada de la moda y con un sentido agudo del estilo, la actriz mexicana, de 52 años de edad, se ha balanceado por varios atuendos, como un sencillo conjunto de jean skinny y sudadera rosa, a un lujoso vestido blanco con flecos en las mangas, siempre consiguiendo halagos.

Consuelo Duval cautiva en blusa estilo Versace y jean skinny, una combinación casual y con clase

Pero fue una blusa en específico la que causó sensación con los expertos de la moda. Para celebrar el haber alcanzado los 4.5 millones de seguidores, Consuelo Duval publicó un emotivo post en el que agradece junto a una foto donde luce preciosa y muy fashion.

Posando sentada en un sofá multicolor, la actriz tiene puesta una camisa de seda estilo Versace, con el famoso estampado creado por el diseñador italiano, la que combinó con sus favoritos skinny jeans algo desgastados, un atuendo que se balancea entre lo lujoso y lo casual y sencillo.

El conjunto es versátil, sirve tanto para el día como para la noche / Instagram

Escribió "ya somos 4.5 millones de “CHINGADERITAS” Y eso me emociona… porque somos buenas personas, porque sabemos reírnos, porque nos respetamos y aunque no tengamos los mismos puntos de vista, en cuestión de política, religión, preferencias sexuales, posición económica, equipos deportivos, etc.. JAMÁS NOS JUZGAMOS!".

El atuendo es bastante versátil, puede funcionar para todas las edades y cualquier tipo de cuerpo, permitiendo a quien lo vista usarlo para el día o la noche, adaptándose para toda ocasión, con el toque ideal para destacar entre la multitud.

