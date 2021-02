Gaby Spanic se deja ver junto a su joven galán en "Si nos dejan" por primera vez

Tras casi 7 años de ausencia en la pantalla chica mexicana y a poco de haberse confirmado su regreso a las telenovelas, la actriz venezolana Gaby Spanic finalmente volvió a los foros de grabación el pasado miércoles 17 de febrero y lo hizo a lo grande con un personaje principal en Si nos dejan, la nueva producción estelar de Televisa que protagonizan Mayrín Villanueva, Alexis Ayala y Marcus Ornellas.

Así arrancaron las grabaciones de "Si nos dejan" con Mayrín Villanueva, Alexis Ayala y Marcus Ornellas El melodrama comenzó a filmarse bajo estrictas medidas sanitarias.

En esta adaptación del melodrama colombiano Señora Isabel, la inolvidable protagonista de éxitos como La usurpadora encarnará a ‘Fedora Montelongo’, una mujer irreverente y liberal, próxima a llegar al quinto piso de vida, que tiene miedo a envejecer, por lo que hace todo lo posible para luchar contra los inevitables signos del transcurso del tiempo.

Pero dentro de la trama, la reconocida histrionisa además sostendrá un controvertido romance con ‘Gonzalo Carranza’, el joven hijo de su mejor amiga en la ficción, quien será encarnado por el joven actor mexicano Carlos Said, con quien recientemente se dejó ver acompañada en redes sociales.

Gaby Spanic presume a su joven galán en Si nos dejan

A través de las historias de su cuenta en Instagram, el galán de 22 años divulgó el pasado miércoles un breve video selfie en el que aparece por primera vez junto a la estrella de 47 durante las grabaciones de Si nos dejan, que arrancaron bajo estrictas medidas sanitarias el martes 16.

En el clip, un emocionado Said presenta a su más de medio millón de seguidores a la afamada actriz, con la que mantendrá una relación amorosa en algún punto del melodrama, quien no tardó en presumir de su compañía.

"Chicas, fans, no se sientan celosas, miren con quién estoy", alardeó Gaby en la grabación donde también muestra el look que llevará para dar vida al rol que en la telenovela de Telemundo Victoria (2007), el último remake de esta trama, fue interpretado por Diana Quijano.

"Guapísima", la elogió el histrión de melodramas como Like, la leyenda y Como tú no hay 2. “¡Total! Si nos dejan… a ver qué sucede”, agregó Spanic divertida tras su halago.

El audiovisual de inmediato causó furor y fue retomado por cuentas en Instagram especializadas en telenovelas, como @Infonovelas, donde los amantes del melodrama no tardaron en expresar sus expectativas con esta fugaz pareja y el regreso Gaby Spanic a la televisión, a quien consideran más que idónea para el papel que le dieron en esta producción de Carlos Bardasano

Algunos de los comentarios más destacados fueron:

@elena_asuncion : “Éxito asegurado, este romance opacará…”

: “Éxito asegurado, este romance opacará…” @juanfelipemartc : “Me parece que va a ser una novela muy buena…”

: “Me parece que va a ser una novela muy buena…” @marthaelvahernandez : “¡Hay química!”

: “¡Hay química!” @raimelmvp : “Qué bueno que respetaron la historia”

: “Qué bueno que respetaron la historia” @Lifab : “Mucha expectativa por el regreso de Gaby”

: “Mucha expectativa por el regreso de Gaby” @ilyglz: “Ella es la única que aplica al 1000 con el perfil de personaje. ¡Es perfecta!”

Gaby Spanic, emocionada con su primer día en Si nos dejan

Por otro lado, segundos antes de integrarse a las grabaciones, Gaby Spanic conversó con Las Estrellas sobre el hecho de volver a los foros de Televisa tras más de una década alejada de estos con una gran trama como la de Si nos dejan.

“Hoy es mi debut, estoy en el foro 10, hoy empiezo las primeras escenas. Ahorita voy a ver a Mayrín y a Alexis, a la familia ‘Carranza’ porque todavía no los he visto en persona, ahorita los voy a conocer en el set y estoy muy contenta”, contó al medio.

Asimismo, manifestó sentirse muy contenta de que su esperado retorno sea un clásico de las telenovelas refrescado. “Siempre he defendido el melodrama y esta historia me encantó porque es una historia hermosísima, me encanta que estén haciendo este tipo de novelas nuevamente, porque cuando se repiten telenovelas de los 90 o de hace 11 años atrás tienen un éxito impresionante porque son dramas”, aseveró.

Si nos dejan aún no tiene fecha de estreno pero sí un elenco de lujo confirmado en el que, además de las luminarias mencionadas, participan Susana Dosamantes, Lore Graniewicz, Álex Perea, Henry Zakka, Ara Saldívar, Scarlet Gruber, Paco Luna, Gabriela Carrillo, Ramiro Tomasini, Roberto Mateos, Orlando Santana, Manuel Riguezza y Elissa Marie Soto, la hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, quien debutará en las novelas en este proyecto.

También te puede interesar: