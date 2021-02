¿Álvaro Morte no fue la primera opción? Este fue el actor que se negó a interpretar a "El Profesor" en La Casa de Papel

Una vez más La Casa de Papel temporada 5 se coloca en el tapete de una discusión, pero esta vez no por descubrir la fecha de su estreno a través de Netflix, sino porque se conoció de primera mano que el actor Álvaro Morte no fue la primera opción para interpretar el rol de "El Profesor", ya que se le hizo la propuesta a otro artista que en días reciente argumentó el por qué no aceptó este ambicioso proyecto.

Se trata de Javier Gutiérrez, quien cuenta con una trayectoria impecable en España, pero que para la fecha de estreno de esta producción, ya tenía planes con otro trabajo que era muy personal y quería cumplir para sentirse pleno en su carrera.

La Casa de Papel temporada 5: Este fue el actor que se negó a interpretar a "El Profesor"

En una reciente entrevista realizada en el programa "El hormigueo" Gutiérrez confesó que cuando le presentaron el proyecto de La Casa de Papel quedó fascinado con la amplitud del personaje de "El Profesor", sin embargo, no pudo aceptar, ya que la fecha de estreno de la primera temporada coincidía con un compromiso ya adquirido con el proyecto llamado Campeones dirigido por Javier Fesser.

A su criterio, este trabajo tenía un valor emocional muy alto para su carrera, pues narra la historia de un grupo de chicos con discapacidad que salen adelante pese a todos los obstáculos que se les presentan en la vida. Y al él tener un hijo que posee capacidades diferentes, se sintió comprometido a sacar adelante esta trama que le tocó, hasta la fecha, el corazón.

"Tengo un hijo con una discapacidad, Mateo. Creíamos que esta película iba a dar visibilidad al mundo de la discapacidad o de las personas con capacidades diferentes", dijo el actor durante su participación en el programa en el que también halagó el excelente trabajo que ha hecho Álvaro Morte con ese personaje que tiene cautivado al público.

