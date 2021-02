Laura Flores, angustiada por su hija y su hermano ante la situación que atraviesan en Texas

Laura Flores se encuentra en un gran momento en su carrera artística. Con su actuación estelar en la telenovela Fuego ardiente, su estreno al frente de la conducción del programa Las 5 mejores y un sinnúmero de proyectos más que la llenan de emoción, incluyendo lanzamientos musicales, la estrella demuestra estar imparable explotando todas sus facetas artísticas a sus 57 años.

Sin embargo, hay una situación que ha llenado de preocupación a la afamada actriz mexicana y no le permite disfrutar los éxitos que ha anotado recientemente: la realidad extrema que atraviesan su primogénita, María Diez, y su hermano, Gerardo Flores, en Texas, estado norteamericano que está siendo azotado desde hace días por una tormenta invernal sin precedentes.

Laura Flores está desesperada por no poder ir a ver a su hija mayor en Texas

A través de su cuenta en Instagram, la protagonista de novelas compartió este jueves 18 de febrero un video donde se puede ver cómo la nieve cae indetenible sobre la zona donde habitan sus familiares en San Antonio para manifestar la angustia que mantiene por ellos y sumarse a la ola de críticas contra el senador texano Ted Cruz, quien desató la polémica al viajar a Cancún justo en pleno estado de emergencia meteorológica.

"Mi hija @mariadiez23 y mi hermano @musicardo55 están congelados en San Antonio, Texas, sin electricidad, sin comida, carreteras congeladas, pero @sentedcruz está disfrutando del clima cálido en Cancún mientras millones están sufriendo en todo Texas", manifestó la también cantante junto al clip, arremetiendo contra el senador que tuvo que regresarse de sus vacaciones ante las críticas.

Como era de esperarse, sus más de 500 mil seguidores en la red social no tardaron en reaccionar ante la publicación donde expresa su preocupación igualmente inquietados por el panorama que enfrentan los suyos con decenas de mensajes de apoyo que la luminaria, ahora en México pero radicada en Miami, agradeció admitiendo: "Los abrazo con cariño, me desespera no poder ir a ver a mi hija ahora mismo”.

De acuerdo a People En Español, al menos 38 personas han fallecido en Estados Unidos ante la ola invernal que ha provocado un descenso en la temperatura inédito en gran parte de la nación, situación que a su vez ha desatado la paralización de los servicios de electricidad y agua para millones; cierre de negocios y dificultades en el tránsito debido a la tormenta y al hielo, entre otros.

