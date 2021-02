Thalía impone tendencia con este pantalón de rayas, con chaleco y maxi blazer tweed de rayas azules y doradas

Thalía ha estado en confinamiento en casa en los últimos meses debido a la pandemia, adaptándose a esta nueva realidad junto a sus dos hijos y a su esposo y parte de esta experiencia la contó durante una entrevista para el periódico LA Times en español.

Durante la conversación, habló sobre cómo han enfrentado esta situación como familia y sobre lo importante que es cuidarnos todos como sociedad para evitar el contagio por Covid-19: "Estamos viviendo tiempos súper distintos para todos, para todo el núcleo familiar, en general como sociedad, pero creo que también es momento de que nos enfoquemos en sacar lo mejor de cada uno (…) es una etapa en la cual tenemos que depender del otro, me cuido yo, te cuido a ti, te cuidas tú, me cuido yo", manifestó la intérprete de No me acuerdo.

En el caso de Thalía y de su familia, han puesto su mejor cara para enfrentar el confinamiento a causa de la pandemia. La artista de 49 años afirmó que en su rutina diaria casi no han habido diferencias ya que son todos muy unidos.

"En el hogar nuestro, siempre hemos estado así como familia muégano, muy juntos, encima, siempre estamos tratando en nuestro hogar de comer juntos, siempre ha sido así toda nuestra y definitivamente pues no ha sido un cambio, de los cuales veo mucha gente de pronto ahora quejándose de que ay no puedo estar con mi familia tanto tiempo (…)", comentó entre risas.

Lo que sí ha sido un reto para Thalía y para sus hijos son las clases online: "Esto más que nada ha sido difícil para el remote learning por el hecho de que de pronto el WiFi no nos ayuda, o de pronto los links no abren para que los niños se metan a la clase, o la impresora no imprime cuando necesitas los documentos".

Los pantalones también han formado parte del vestuario de Thalía, combinándolos de forma elegante con diversas prendas. Un look totalmente formal mostró al combinar un pantalón culotte de rayas junto con una camisa blanca con corbata beige, completando el atuendo con un chaleco y maxi blazer tweed de rayas azules y doradas.

Así que si estás buscando sugerencias de cómo vestir esta temporada, no dudes es buscar ideas en los outfits de Thalía, quien es toda una referencia de moda.

