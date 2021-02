¡Spoiler Alert! 'WandaVision' confirma en su séptimo episodio la verdadera identidad de dos personajes

Dos personajes de 'WandaVision', que han aparecido durante buena parte de la serie, no son lo que parecen. Tienen una identidad paralela en los cómics de Marvel y ahora, tras el estreno del séptimo episodio d la serie, empiezan su paso en el Universo Cinematográfico (UCM).

Lo siguiente puede contener spoilers sobre la aclamada serie de Marvel Studios, por lo que si aún no has visto el capítulo 7 o no has podido ver desde el inicio 'WandaVision', te recomendamos dejar de leer el contenido.

La llegada de Agatha Harkness

'Abajo la cuarta pared' es el nombre del séptimo episodio de la ficción. El nombre resume la característica principal del capítulo: los personajes pueden hablarle a la cámara, la llamada cuarta pared del cine, al estilo de la comedia televisiva 'Modern Family'.

El episodio inicia, en resumen, con Wanda (Elizabeth Olsen) recién despierta tras lo sucedido en el episodio 6, aumentando el tamaño el campo de fuerza que protege a Westview del mundo exterior y de S.W.O.R.D, salvando a Vision (Paul Bettany). Los gemelos Billy y Tommy la despiertan porque los controles de su consola de videojuegos cambia de forma hasta convertirse en tarjetas de Uno.

De hecho, durante todo el episodio, las cosas y objetos en el hogar de la familia cambia varias veces de forma, una señal que parece indicar que la Bruja Escarlata está teniendo problemas con la realidad que creó y sus poderes.

En medio de su crisis, Agnes (Kathryn Hahn) le dice a Wanda que ella puede cuidar a los gemelos por ella mientras se relaja. Cuando Wanda va a buscar a sus hijos, le pregunta a su vecina dónde están y le responde que deben estar jugando en el sótano. Al bajar, Wanda está en un lugar tenebroso, rodeado por ramas de árboles, y se encuentra con Agnes, quien le muestra su verdadera identidad: la hechicera Agatha Harkness.

En los cómics, Agatha Harkness es la maestra de magia real de la Bruja Escarlata. En la serie y en el final del episodio, vemos cómo la siniestra bruja controla a Wanda Maximoff.

La identidad en los cómics de Monica Rambeau

Si eres fan de los cómics de Marvel te va a sonar el nombre de Photon, la identidad de heroína de Monica Rambeau, interpretada por Teyonah Parris en 'WandaVision'.

En el nuevo episodio de la serie, Monica vuelve a superar el campo de fuerza de Westview, algo que no le había recomendado la doctora Darcy Lewis (Kat Dennings) porque podía alterar su organismo. Y así fue.

Al llegar a la realidad de Wanda, Monica siente más fuerza, sus ojos se vuelven azules y siente esa extrañeza en su cuerpo. Cuando va a enfrentar a la Bruja Escarlata, quien la ataca, Monica cae con fuerza en el suelo pero con una habilidad para no hacers daño. Volver a entrar a Westview le dio poderes, y al UCM, una nueva vengadora: Photon.

Escena post créditos

Por primera vez en 'WandaVision', Marvel Studios incluyó una escena post créditos, en la que Monica intenta entrar a la casa de Agnes, descubriendo una entrada su sótano, pero antes la intercepta Pietro (Evan Peters) o de quien dice ser el hermano de Wanda.

"No deberías estar husmeando aquí", le dice Pietro a Monica. Que haya llegado justo en el momento en el que Wanda está siendo afectada por los poderes de Agatha y cuando la miembro de S.W.O.R.D está a punto de descubrir la situación, deja varias interrogantes.

¿La representación de Pietro está bajo los poderes de la hechicera malvada? ¿Es Pietro el verdadero villano de la serie, acertando la teoría de que realmente es el temido Mephisto? El penúltimo y último episodio deberían responder estas preguntas.

‘WandaVision’: teorías aseguran que Pietro Maximoff es realmente el villano Mephisto Los fans del UCM empiezan a hacerse preguntas y a crear teorías sobre ‘WandaVision’ y la aparición inesperada del hermano de Wanda

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: