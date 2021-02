Cameron Diaz anuncia su retiro definitivo de la actuación

Hace varios años, la actriz Cameron Diaz anunció que pondría una pausa en su carrera, debido al nacimiento de su hija porque quería centrarse por completo en su crianza.

Pese a que muchos pronosticaban un posible regreso en el mediano plazo, ahora toda esperanza se ha perdido ya que en su más reciente entrevista con el programa Quarentined With Bruce, Cameron Diaz aseguró que dedicarse por completo a su familia es lo mejor que le ha pasado y no piensa renunciar a eso.

Cameron Diaz lo explica

"Mis próximos años se centrarán en ser esposa y madre, que es lo más satisfactorio que me ha pasado en la vida", dijo la actriz durante el programa.

Asimismo, la actriz aseguró encontrarse en un momento de tal plenitud, que no siente ningún interés en dejar la vida por la que esperó tantos años.

"Ha sido lo mejor de mi vida hasta ahora sin duda. Siento que es todo lo que esperé durante mucho tiempo. Puedo dedicarme a ello sin tener otras distracciones", dijo.



Diaz fue parte de producciones cinematográficas y televisivas de 1994 a 2014, ahora está centrada por completo a su vida familiar y aunque en diversas ocasiones ha confesado que se divertía mucho en los sets, ahora tiene claro que no podría sostener ese ritmo de trabajo y conjuntarlo con la maternidad.

"No me imagino el hecho de ser madre, en el punto en el que estoy ahora, con mi hija en su primer año, y tener que estar en un set de rodaje, ya sabes, 14 horas, 16 horas al día lejos de ella", explicó.

"Pienso que no podría ser la madre que soy ahora, que no lo sería. Y lo siento por otras muchas madres que no pueden hacerlo, que tienen que ir a trabajar", expresó conmovida.

La actriz se solidarizó con ellas: "Lo que sea a lo que se dediquen, lo siento por ellas y por sus hijos. Pero criar a un hijo realmente requiere de toda una tribu, y yo me siento bendecida por estar aquí y ahora con mi hija. Y lograr ser la madre que quiero ser es una suerte. Soy una privilegiada y este es un privilegio muy, muy grande".

