Carmen Villalobos fascina bailando en mini top blanco y pants con estampado de piel de serpiente

Carmen Villalobos se encuentra en uno los mejores momentos de su carrera artística grabando en su natal Colombia la nueva adaptación de la telenovela Café con aroma de mujer, un proyecto muy especial para ella por tratarse de un clásico de la televisión colombiana que exalta una de las principales industrias de su país y porque además le brinda la oportunidad de demostrar su versatilidad al encarnar por primera vez el papel de villana.

“Me he sentido absolutamente feliz, plena, afortunada, con la mente a millón como cuando emprendes una nueva aventura, agradecida de poder admirar la belleza de los paisajes de nuestro Eje Cafetero, que son tan espectaculares. Realmente han sido días definitivamente maravillosos donde hemos tenido la mejor vibra para este gran proyecto”, expresó en una entrevista a People En Español poco después del comienzo del rodaje de esta producción de Telemundo y RCN Televisión el pasado mes de diciembre.

Dicha felicidad, entusiasmo y plenitud no ha mermado a lo largo de las filmaciones de este melodrama y así lo ha demostrado la actriz en sus perfiles en redes sociales, donde continuamente se deja ver durante sus descansos entre escena y escena derrochando belleza, buena actitud y los mejores looks, tal y como lo hizo en días recientes bailando al ritmo del reguetón.

Carmen Villalobos derrocha belleza bailando desde hacienda cafetera

A través de su cuenta en Instagram, la intérprete de ‘Lucía Sanclemente’ fascinó a sus más de 16 millones de seguidores al compartir una grabación el pasado lunes 15 de febrero en la que además de hacer gala de sus mejores pasos de baile al son de 3G Remix, alardeó una vez más su exquisito estilo a la hora de vestir en atuendo tan cómodo como chic.

En el clip, grabado en uno de los espacios de la hacienda cafetera donde se encuentra filmando Café con aroma de mujer, Carmen Villalobos modela muy coqueta antes de bailar con la mejor energía una breve coreografía ataviada en un mini top de tirantes blanco con hebilla de madera en el centro del busto combinado con unos fabulosos joggers a la cintura con estampado de piel de serpiente en blanco y negro y unas sandalias planas doradas básicas para el verano.

“Qué rico es volver al Eje Cafetero. Creo que la pasarela no es lo mío, ¡pero me la gozo!”, manifestó tan alegre como siempre en la descripción de las imágenes donde se la ve disfrutar el baile y lucir sensacional en el halagador look, elevado con discretos accesorios, que realzó su figura y le permitió presumir su abdomen de acero al dejarlo al descubierto.

Como era de esperarse, la publicación de la artista de 37 años de inmediato desató el furor entre sus fans, compañeros en el medio artístico y amigos, quienes no tardaron en aplaudir sus movimientos y elogiar el sensacional estilismo que llevó, más que perfecto para lucir bella y a la moda sin sacrificar la comodidad en la próxima temporada estival.

“Hermosa”, le expresó Laura de León. Por otro lado, una de sus fans le cuestionó: “¿Qué haces que no estás en Victoria’s Secret?”. Mientras, un tercero destacó: “Naturaleza y actitud”.

Café con aroma de mujer, teledrama protagonizado por William Levy y Laura Londoño, todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero Telemundo ya comenzó a promocionar su estreno “muy pronto” por su pantalla.

