'Escena del crimen: Desaparición en el Hotel Cecil' y otros tres casos que tienen su 'true crime' en Netflix

El pasado 10 de febrero, Netlfix estrenó la docuserie 'Escena del crimen: Desaparición en el Hotel Cecil', siendo una de las producciones originales más vistas en lo que va de mes, un 'true crime' sobre la desaparición de la joven estudiante canadiense Elisa Lam.

En 2013, Elisa Lam fue vista por última vez a través de un misterioso video de seguridad. Estaba dentro de un elevador y su desaparición le dio la vuelta al mundo. Tras su extraña desaparición, fue hallada muerta en el tanque de agua del Hotel Cecil, famoso porque a lo largo de su historia ha sido el lugar de desaparición y muerte de decenas de personas.

El género true crime tiene muchos contenidos diferentes repartidos en las diferentes plataformas de streaming. Otros tres caso virales, además del suceso de Elisa en el Hotel Cecil, fueron plasmados en producciones originales para Netflix.

'El Caso Watts: El padre homicida' ('American Murder: The Family Next Door') ha sido uno de los true crime más vistos en Netflix. Cuenta la historia sobre la desaparición y muerte de Shanann Watts, quien estaba embarazada de 15 semanas, y de sus dos hijas menores Bella y CeCe, a manos de su marido y padre, respectivamente, Chris Watts.

When Shanann Watts and her kids went missing, all eyes turned to her husband Chris.

American Murder: The Family Next Door brings this shocking crime to life through the text messages Shannan sent before she was murdered. pic.twitter.com/NNiT3UylQz

— Netflix (@netflix) September 30, 2020