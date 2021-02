Mon Laferte presume sus canas y posa con una blusa negra con coloridas flores

La cantante chilena Mon Laferte es muy activa en las redes sociales. A menudo, publica fotos y videos suyos en Instagram, interactuando con sus más de tres millones de seguidores, compartiendo partes de sus trabajos musicales o imágenes de sus looks y outfits.

Recientemente, la intérprete quiso presumir con sus fans sus canas, con las que ya lleva algunos meses y solo se las ha retocado para videoclips musicales. Con 37 años, Mon está orgullosa de su pelo.

El pasado lunes 15 de febrero, Mon Laferte subió una fotografía en Instagram en la que luce sus cabellos blancos, con los labios pintados de rojo y una linda blusa negra con coloridas flores celestes y rosadas con detalles amarillos.

La originaria de Viña del Mar, además, envió un mensaje a quienes la critican por dejarse las canas: "A las personas que me dicen que me pinte las canas, a mí me encantan. ¡Las amo!".

"Belleza con rayos de la luna sobre la cabeza", "No te las pintes, se ven hermosas", "Nosotros te amamos de todas las formas y colores", "Me encanta como te quedan las canas", fueron algunos mensajes que compartieron sus seguidores en el post.

Su nueva pareja

Mon Laferte escogió el 14 de febrero para mostrar públicamente a su nuevo novio. La publicación tiene dos fotografías: en la primera, la pareja está frente a una residencia antigua. La segunda, más íntima, se ve al nuevo amor de Mon, luciendo barba y una camiseta negra, y ella muestra sus piernas.

Los fans más fieles de la artista identificaron rápidamente a la nueva pareja: se trata del mexicano Joel Orta, guitarrista y voz de la agrupación Celofán, y quien además es el jefe producción de Mon.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: