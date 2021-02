Mr. Big no estará en la nueva serie de Sex and the City

Cada vez se revelan más detalles del reboot de Sex and the City que prepara HBO Max. Esta vez, se dio a conocer que otro de los personajes principales de la serie, que participó tanto en las seis temporadas como en las dos secuelas cinematográficas, tampoco formará parte de esta continuación de la historia titulada And Just Like That.

Al igual que Samantha Jones, una de las mejores amigas de Carrie Bradshaw, Mr. Big también desaparecerá de escena en este nuevo proyecto de Sex and the City que retomará la trama para mostrar la vida de la columnista neoyorquina una vez entrada en la cincuentena.

En el caso del papel que interpretaba Kim Cattrall, se ha dado a entender que su ausencia se justificará del reebot alegando que su relación con las otras tres protagonistas se fue enfriando con el paso de los años.

En lo que respecta al marido de Carrie, al que había dado vida hasta ahora el actor Chris Noth, se desconoce cómo se explicará su desaparición, aunque en su momento se rumoreó que la tercera película de Sex and the City-que nunca llegó a rodarse precisamente por la negativa de Cattrall a participar en el proyecto- planeaba 'matarle' de un ataque al corazón.

Miranda, la abogada pelirroja que siempre trataba de ser la voz de la razón, también podría regresar a la soltería en vista de que el fichaje de David Eigenberg, que se metía en la piel de su marido Steve Brady, sigue en el aire.

Si bien es cierto que la primera secuela les mostraba en plena crisis matrimonial, para la segunda habían conseguido solucionar sus problemas y, de hecho, él se convertía en su mayor apoyo a la hora de renunciar a un trabajo en el que ella no se sentía valorada.

Sex and the City y sus polémicas

Cattrall se ha enfrentado públicamente con Parker en el pasado, y este enfrentamiento hizo que los planes para un tercer largometraje de Sex and the City fracasaran.

En 2018, Sarah Jessica Parker le dio el pésame públicamente a Cattrall por la muerte de su hermano, y la actriz respondió: "Tu contacto continuo es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en realidad entonces y ahora. Déjame dejar esto muy claro. No eres mi familia. No eres mi amiga", sentenció la actriz.

Parker ha tratado de aplacar la tensión e incluso dijo que no imaginaba una película sin Cattrall. Por su parte, la intérprete que dio vida a Samantha dejó claro que no volverá a la franquicia, lo que calificó como "una decisión empoderada en mi vida de terminar un capítulo y comenzar otro".

