¡Qué susto! Chiquis Rivera fue evacuada de un avión por falla mecánica

Chiquis Rivera es una de las famosas que más ha dado de qué hablar en los últimos años debido a su boda con Lorenzo Méndez y al poco tiempo su separación. Pero en esta ocasión, la cantante causó polémica al revelar que tuvo que ser evacuada de un avión debido a una falla mecánica, lo cual le provocó un gran susto.

Por medio de su cuenta de Instagram, Chiquis Rivera mencionó que se les informó a los pasajeros que una parte del avión estaba dañada, por lo que intentaron repararla.

"Todo pasa por algo, nos acabamos de bajar del avión, que algo, una parte no servía, no sé qué tanto, quisieron arreglarla y no se pudo, así que aquí estamos en Miami en el aeropuerto", mencionó la hija de Jenni Rivera.

Foto: Instagram Chiquis

Chiquis destacó que le contó a su abuelita sobre incidente que se había presentado. "Ahorita mi abuelita me acaba de decir 'Dios tiene el control y sabe por qué"", comentó Chiquis Rivera, quien perdió a su madre, La diva de la banda en un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012.

"Tenemos que hacer lo mejor de cada situación", dijo Chiquis ante lo sucedido este fin de semana y actualmente se encuentra en Miami junto a algunos amigos y ha publicado diversas historias entrenando.

Luego de lo ocurrido, decenas de seguidores le mostraron su apoyo. "Todo pasa por algo Y ese no era tu vuelo Te amo Dios te Cuide Y les cuide a tu equipo". "Te adoro". "Amo tu estilo". "Guapísima", fueron algunos de los comentarios que Chiquis recibió en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que Jenni Rivera falleció tras dar un concierto el 8 de diciembre de 2012 en Monterrey. La diva de la banda viajó en una aeronave, en la cual perdió la vida debido a lo que se ha denominado un accidente aéreo.

Chiquis Rivera impacta con su figura…

Hace unas semanas Chiquis Rivera se volvió el foco de atención tras la publicación de unas fotografías en las que se puede observar la torneada figura de la cantante. Sin embargo, lo anterior causó muchas críticas contra la hija de Jenni Rivera, quien únicamente respondió con un poderoso mensaje.

"Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones… YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!!", publicó.

