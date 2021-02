'El precio de la historia', el negocio familiar llega a su temporada 22 como éxito de la TV

El precio de la historia se ha convertido en uno de los programas más emblemáticos de History, el cual ha dejado un legado en la televisión con su contenido original conformado por los más curiosos artículos. Pero la tienda Gold and Silver Pawn, ubicada en Las Vegas, es más que un centro de recolección de historia, pues corresponde al patrimonio de la familia Harrison que ha sobrevivido ante la crisis por la pandemia de Covid-19 y actualmente estrenará su temporada número 22.

En esta ocasión Rick, Corey y Chumlee se encontrarán con una nueva y amplia variedad de espectaculares e insólitos artículos que llegarán a su tienda y durante una conferencia de prensa que se realizó de forma virtual, los protagonistas de este programa mencionaron que no pueden creer el éxito que han tenido.

"La razón de nuestro éxito tiene que ver con que a la gente le encanta aprender sobre historia. Con nuestro programa es como si aprendieran de su tío en lugar de su profesor y se ríen además un poco", comenta Rick Harrison.

La serie ha batido récords de audiencia en cada temporada que presenta, llega con su clásica propuesta de manera recargada, con episodios que ahora serán de una hora de duración, donde en cada capítulo Rick Harrison, Corey y Chumlee reciben una variedad de objetos y reliquias de los que buscarán, con ayuda de distintos expertos y especialistas, certificar su verdadera autenticidad y valor y así adquirirlos al mejor precio.

El precio de la historia / Cortesía

"En un principio cuando filmamos los primeros 12 episodios, pensé ‘está bien, me gusta hacer esto pero no irá más allá de tres o cuatro temporadas’. Ahora estamos en la 22 y no puedo creerlo, no hay palabras para expresar todo lo que sentimos", mencionó Rick Harrison.

Rick también adelantó que en esta nueva temporada se podrán ver preciados artículos relacionados a la industria del espectáculo y también a reconocidas celebridades llegan a la tienda, cuando en la tienda se presenta un pijama de Superman, un esmoquin usado por el actor Ray Liotta, una colección gigante de figuritas de Los Simpsons, una batería del Beatle Ringo Starr, un casco firmado por el ex piloto de automovilismo Mario Andretti, una copia original de la película Ben Hur.

Nunca se sabe qué puede ingresar por la puerta de esta icónica casa de empeños de Las Vegas. En esta nueva aventura la familia Harrison pelea amistosamente para quedarse con una amplia variedad de artículos históricos, entre ellos un documento firmado por George Washington, un mortero y una extraña campera de la Segunda Guerra Mundial, esposas de una icónica prisión, y muchos otros más.

Cabe recordar que en agosto de 2010, History presentó para toda Latinoamérica El Precio de la Historia, una nueva serie que llevaba a los televidentes al interior de las puertas de la única casa de empeño de tradición familiar en Las Vegas, donde tres generaciones de hombres, miembros de la familia Harrison – el abuelo Richard, su hijo Rick y el nieto Corey-, y el amigo de Corey Chumlee, llevan el control del negocio, con sus desacuerdos y camaradería en todo momento.

"Mi papá era un tipo duro, pero en el fondo tenía un corazón de oro. Él creía que la familia era todo. Quiero que la serie continúe así, siendo real, mostrando a una familia real. Y estoy muy orgulloso del hecho de que este programa puede verse en el living de una casa, con tu hija de 8 años, madre, el padre y el abuelo juntos", dijo Rick Harrison.

Más datos de El precio de la historia…

-En su primer año de emisión la serie se convirtió en la serie número uno en Estados Unidos.

-La popularidad de la serie hizo además que, de la primera a la segunda temporada, los Harrison tuvieran que contratar a decenas de empleados nuevos y ampliar su comercio.

-El depósito de esta casa de empeño está valuado en millones y millones de dólares y está repleto de artículos y coleccionables, cada uno con una historia y un pasado

-La tienda cuenta con artículos como un brazalete vikingo de más de mil 200 años de antigüedad, una catana de un samurái del siglo XV, pasando por una pintura de Picasso, autos vintage

-En junio de 2018 a la edad de 77 años, Richard Harrison -conocido como ‘El Viejo’- falleció tras una larga lucha contra el mal de Parkinson.

-150 países es donde se transmite El precio de la historia en 38 ideamos diferente.

-La temporada 22 ya se puede ver en History con capítulos de una hora de duración

-Los nuevos episodios de El precio de la historia se puede ver por History los domingos a partir de las 18:20 horas.

