Kate del Castillo comparte foto del pasado luciendo un elegante vestido blanco con capa bordada

Kate del Castillo siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy independiente, que está al mando de las decisiones de su vida y que, cuando no está a gusto en una relación amorosa, simplemente sale de ella y se aparta por su bienestar emocional.

En los últimos años no ha sido vista con ninguna pareja, ya que ha estado enfocada en sus diversos proyectos como actriz de Hollywood y como productora. En 2011 se divorció de su segundo esposo, Aarón Díaz, con quien se había casado en 2009 y realmente formaban una pareja que todos los fans adoraban.

Esta boda estuvo antecedida por el primer matrimonio de la protagonista de La reina del Sur, con el futbolista Luis García, en el año 2001, cuando Kate del Castillo tenía 29 años. Terminaron divorciándose tres años después.

Sin embargo, tal parece que Kate del Castillo recuerda sus pasados matrimonios con un toque de gracia, ya que en sus historias de Instagram publicó un collage de fotos de su primer vestido de bodas.

Instagram

"En una de mis bodas… Tan sonriente yo. Todo se derrumbó, dentro de mí, dentro de mí", escribió, mientras lucía bastante sonriente en esa ceremonia, posando impecable con un vestido blanco ceñido, de amarrado al cuello y complementado con una capa de gasa y encaje espectacular y sumamente elegante.

En la actualidad, Kate del Castillo afirma que se siente muy bien consigo misma y que, cuando llegue el momento de tener pareja, será porque consiguió a la persona correcta para ella, ya que quiere a alguien que sume cosas a su vida "y no que me reste".

Así lo dijo en una pasada entrevista para el programa En casa de Mara, con la periodista Mara Patricia Castañeda: "También llega un momento en que uno prefiere, si no vas a estar con el hombre correcto prefiero estar sola (…) soy mi persona favorita, me la paso muy bien conmigo, no me aburro… eso no quiere decir que no quisiera tener una pareja (…) con quien reírte, con quien llorar, claro que me hace falta todo eso, pero prefiero que sea la persona correcta a andar con uno y con otro después, ya la he pasado muy mal en mi vida como para pasarla peor, si quiero a alguien en mi vida va a ser alguien que me sume, no que me reste".

