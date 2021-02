Actores masculinos brindan apoyo a Michelle Trachtenberg y Charisma Carpenter tras agresiones de Joss Whedon

Una vez más las declaraciones de Michelle Trachtenberg y Charisma Carpenter en contra de Joss Whedon, director de Buffy Cazavampiros y Ángel han generado reacciones, pero esta vez de parte del elenco masculino. Es por ello que actores como David Boreanaz y James Maters no dudaron en reconfirmar lo ya conocido de voz de las actrices quienes señalan al creador de esas producciones como un agresor.

Boreanaz fue el primero en mostrar su apoyo a través de las redes sociales, con un pequeño, pero significativo mensaje el protagonista de Ángel puso de manifiesto que durante las largas jornadas de trabajo tuvo que lidiar con el ambiente tóxico y poco amigable generado por Whedon. "Estoy aquí para escucharte y apoyarte. Orgulloso de tu fuerza", escribió.

A esto se le sumó Maters quien fue más extensivo en su discurso evocó algunas palabras que pronunciara Sarah Michelle Gellar a través de su cuenta en Instagram: "Aunque siempre me sentiré honrado por haber interpretado a Spike, el set de Buffy no estuvo libre de problemas. No apoyo ningún tipo de abuso y me rompe el corazón descubrir las experiencias de parte del reparto. Mando mi amor y apoyo a todos los involucrados", dijo.

While I will always be honored to have played the character of Spike, the Buffy set was not without challenges. I do not support abuse of any kind, and am heartbroken to learn of the experiences of some of the cast. I send my love and support to all involved.

