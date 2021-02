Adele enamora al natural con vestido negro de encaje y cuero adornado con flecos

Adele es una de las cantantes más celebradas en la música durante los últimos años, además de causar una revolución cuando presentó al público su nueva figura delgada tras perder más de 30 kilos.

Con tres discos en el mercado y millones de copias vendidas alrededor del mundo, la intérprete de canciones como Someone like you y Chasing Pavements había destacado por su poderosa voz, letras llenas de sentimiento y tristeza y una elegancia sublime sobre el escenario, pero el 2020 fue el año en que su físico tomó posición privilegiada.

Luego de que compartiera una fotografía celebrando su cumpleaños número 32, Adele se convirtió en una de las personas más populares en redes sociales, con lo usuarios y el público ávidos de ver su nueva figura, además de compartir viejas fotografías de ella donde muestra su gran estilo.

La británica fue una de las celebridades más comentadas en el 2020 / Instagram

En una de estas fotos, la doble ganadora del Grammy al Álbum del año, aparece completamente al natural, sin filtros, sin maquillaje, tal cual como es ella en su vida diaria, usando un vestido de encaje el cual tiene pequeños adornos de cuero alrededor de su cuerpo y flecos en la parte baja.

Al parecer, la imagen fue tomada mientras Adele preparaba su última gira, sentada frente al escenario creando el set de canciones que presentó, conciertos que llenaron estadios en distintos países y significaron para ella un antes y después en su carrera.

La cantante ya quiere estar de nuevo ante su público. / Instagram

Mientras que no ha mencionado de manera oficial la fecha de su nuevo álbum, los medios especializados y sus fanáticos aseguran que a mediados de este 2021 ya habrá nuevas canciones de Adele circulando en las radios y en los servicios de streaming, lista para reinar las carteleras como solo ella puede hacerlo.

