Daft Punk: las colaboraciones más emblemáticas del dúo

Daft Punk sin duda es uno de los dueto más emblemáticos de la música a nivel mundial, pues su estilo dance combinado con funk, house y pop logró conquistar a millones de personas. One more time, Around the world, Get lucky, entre muchas otras han marcado a generaciones, quienes ahora se lamentan por la separación del dúo francés.

Durante su carrera Daft Punk logró hacer una buena mancuerna con diversos artistas logrado conquistar a nuevas generaciones y más público. Cabe destacar que este lunes 22 de febrero, el dueto anunció su separación luego de 28 años juntos innovando la escena musical, por lo que vale la pena recordar algunas de sus grandes y recientes colaboraciones, que sin duda se convirtieron en todo un éxito.

1.- Get lucky

Este tema se estrenó en 2013 y forma parte del álbum de estudio de Daft Punk llamado Random Access Memories. La canción cuenta con la participación de Pharrell Williams y el emblemático guitarrista estadounidense Nile Rodgers, quien es reconocido por su estilo funk.

2.- Lose yourself to dance

Esta canción también forma parte del disco Random Access Memories, en la que de igual manera participan Pharrell Williams y Nile Rodgers con un estilo dance.

3.- Starboy

The Weeknd trabajó con Daft Punk en el tema Starboy, que corresponde al tema homónimo del tercer álbum de estudio del cantante canadiense lanzado en 2016. Además, The Weeknd y Daft Punk también colaboraron en el tema I feel it coming, el cual cuenta con más de 793 millones de visualizaciones en YouTube.

4.-Instant Crush

Este tema también forma parte del disco Random Access Memories y cuenta con la voz de Julian Casablancas, vocalista de The Strokes.

5.- Stronger

El rapero Kanye West realizó una nueva versión de la canción Harder, better, faster, stronger en 2009 con la participación de Daft Punk.

6.- Jay-Z

Los franceses crearon el soundtrack de la película Tron:Legacy en 2010 y el rapero Jay-Z forma parte del tema Computerized.

