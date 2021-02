Fátima Molina comparte su tristeza por lidiar con la discriminación y malinchismo en la televisión

La telenovela Te acuerdas de mí se estrenó el pasado 18 de enero a la televisión abierta, en lo que fue el debut de Fátima Molina en las historias de Televisa.

“Es mi debut en Televisa, por lo que ha sido algo nuevo el melodrama y la telenovela; al principio, estaba nerviosa pero con ayuda de mis directores y mis compañeros que tienen toda la experiencia, me siento contenta de disfrutar a Vera”, comentó Fátima Molina.

La actriz de cine y televisión decidió alzar la voz sobre una situación que le preocupa que va más allá de su papel en la trama.

Fátima decidió hablar sobre algo que está ocurriendo y que le preocupa: los ataques a su persona por su físico.

Por eso decidió compartir en sus historias de Instagram unas palabras para dejar en claro su sentir.

"La verdad no tengo la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela Te acuerdas de mí de horario estelar, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy 'muy mexicana"", escribió la actriz.



Agregó, "no lo sabía. Pero si eso llega a ser real, que tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos como publico siguen marcando para la televisión".

Fátima se dijo sorprendida por los rumores sobre la telenovela, pero sobre todo por los ataques de discriminación.

"Si esto es verdad, habrá que lidiar con la discriminación. Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos. Gracias a la gente que apoya la novela y se sigue sumando".

Ante estos comentarios, algunos compañeros actores decidieron darle su apoyo, como fue Arturo Carmona.

"Te apoyo al 100% @lafatimamolina lamentablemente se ha convertido en algo cultural en nuestro país, clasismo, racismo, malinchismo, discriminación entre nosotros mismos, y somos críticos cuando afuera de nuestra tierra nos discriminan… No hay peor criticó y quien te juzgue que un mexicano a otro mexicano.

Obvio sin generalizar. Abrazo fuerte!", dijo el actor y conductor.

"No soy perfecta": Fátima Molina

La actriz decidió terminar su escrito con un mensaje:

"El cambio empieza en uno mismo. No soy perfecta, lo sé. Pero ¿quién lo es? Yo me gusto y me acepto. Eso es lo importante".

Agregó, "abogo completamente por la libertad de expresión siempre en construcción positiva".

Gabriel Soto quiere dejar huella en ‘Te acuerdas de mí’ La telenovela narra la historia de Pedro Cáceres (Gabriel Soto), y Vera Solís (Fátima Molina); se estrena este lunes.

Reacciones en las redes:

"Da tristeza que en nuestro país este pasando esto por eso no suben de nivel. Mira Salma hayek donde llego y no es güera ….. por esa razón salir del país y le fue mejor con los EUA y Europa".

"Realmente me gusta la novela y ella no la conozco pero me cae bien no veo la novela por otras razones pero definitivamente ella se merece un gran apoyo".

"Lamentablemente así somos la mayoría de mexicanos, tal parece que tenemos espejo de circo en casa. En vez de apoyar nosotros mismos nos derribamos".

"No tengo palabras, Deberíamos aprender a usar las palabras como un músico usa las notas: componer armonías, evitar estupideces desafinados".

"Con el perdón de la palabra pero ña mayoría de los mexicanos somos de piel morena y de estatura media. En fin la hipocresía, gente sin que hacer neta luego van a decir que es culpa de AMLO".

"No la vayan a quitar por favor tiene un muy buen reparto".

"Mi fatiii @lafatimamolina ánimo hermosa!!! No dejes que esos comentarios te afecten, tú eres muy talentosa aparte de linda!! Ojalá no cambien la novela".

"Por eso nuestro México Lindo esta saturado de Rusas, Puertorriqueñas, Costarricenses, y de todos los países menos mexicanos por que el mismo mexicano siempre promueve el malinchismo".

"Que tristeza que en lugar de ver el talento se fijan en banalidades!!! Como si los productores o la gente que crítica fueran perfectos!!!".

