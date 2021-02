Los macarrones con chocolate amargo hicieron que este concursante se despidiera de Masterchef México

Los macarrones con chocolate amargo le hicieron pasar un mal rato a David quien resultó ser el eliminado de Mastrechef México en el episodio del pasado 19 de febrero con el que se inicia una nueva etapa rumbo a la semifinal y gran final de este reality gastronómico. Muchas sorpresas, momentos de tensión y tristezas se vivieron durante la velada en la que cada vez se vuelve más complicado por los jueces y el público asimilar las despedidas de sus cocineros favoritos.

Mira el impactante y radical cambio de look de Anette Mitchel, conductora de Masterchef México La actriz y animadora mostró su nueva apariencia en el pasado episodio del reality gastronómico.

Los macarrones con chocolate amargo hicieron que David se despidiera de Masterchef México

Sorprendidos y tristes. Así se mostraron los participantes que ante cada reto salieron airosos, sin embargo, David no corrió con la misma suerte, pues ante la preparación final, su técnica no convenció al jurado, por lo que este comediante debió decir adiós y dejar atrás sus sueños de llegar a la tan competitiva final.

Y aunque este joven se mostró conmovido y visiblemente afectado con la decisión tomada, tuvo el valor de ofrecer unas muy emotivas palabras a sus compañeros: "Me voy muy feliz, he logrado tantas cosas. Siempre me sentí muy diferente y pensé que no iba a lograrlo, pero hice más de lo que pensé. Quiero decirles a todos los niños que se sienten diferentes que se enfrenten, porque el mundo cambia".

Con este tan significativo momento David dijo adiós y con ello se inicia una nueva etapa en este espacio en el que desde ya Adriana tomó ventaja al convertirse en la primera semifinalista de Masterchef México en su octava temporada junto con Itzel, Meche, Rolando y Erubiel.

¡Sorprendente! Así lucía la "Soldado Esquivel" antes de su participación en Masterchef México La cocinera que fue eliminada en el pasado capítulo mostró en redes sociales cómo era su apariencia antes de entrar al reality gastronómico.

También puedes ver: