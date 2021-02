Madre sólo hay dos, la serie inspirada en Ximena Sariñana conquista a millones y tendrá segunda temporada

Desde hace unos años las historias de mujeres hechas por mujeres han cobrado relevancia no sólo en distintos campos de la ciencia y la política, sino también en el mundo del entretenimiento. Por ello, no es de extrañar que la serie original de Netflix, Madre sólo hay dos, lograra un impacto global sin precedentes.

A tan sólo unos días de su estreno a finales de enero pasado, la producción protagonizada por Ludwika Paleta y Paulina Goto, anunció la renovación para una segunda entrega, al llegar a más de 23 millones de hogares alrededor del mundo y colocarse en los primeros lugares de las tendencias a nivel global.

"La serie está inspirada en gran parte por mi propia vida. A medida que Ximena, mi hija, empezaba a formar su propia familia, yo reflexioné sobre los retos que enfrenté cuando la tuve y el mundo tan diferente que ella ahora enfrenta. Exploré el significado de ser mujer en todos sus ámbitos: madre, esposa, hermana, hija y profesionista. Y me di cuenta que pese a que no hay una sola forma de ser mujer, sí hay un común denominador que nos une a todas: el amor. Tanto el amor propio, como el que sentimos por las personas que escogemos como nuestra familia. El explorar este tema universal en la serie, con sus altos y bajos, fue lo que llevó a la gente (y especialmente a las mujeres) a verse reflejadas en pantalla", afirmó la productora, escritora y directora de la serie, Carolina Rivera.

Para Carolina Rivera, conocida por también ser parte del equipo de producción de Luis Miguel, la serie y muchos otros proyectos, el impacto de Madre sólo hay dos responde únicamente a una necesidad: explorar el tema de la maternidad y ver a la mujer de forma integral, entre todas sus facetas.

“Hay muchas mujeres afuera que quieren ver historias de mujeres. Mi intención fue retratar a la mujer de forma completa, con sus altos y bajos, desde que es mujer, madre, esposa, hermana, hija y profesionista. La serie está inspirada en gran parte por mi propia vida y la de mi hija Ximena cuando empezaba a formar su propia familia, yo reflexioné sobre los retos que enfrenté cuando la tuve y el mundo tan diferente que ella ahora enfrenta. Me di cuenta que pese a que no hay una sola forma de ser mujer, sí hay un común denominador que nos une a todas: el amor. Esto fue lo que llevó a la gente a verse reflejadas en pantalla”, declaró la creadora en una entrevista a Publimetro.

Sin duda, otro de los grandes puntos de la exitosa serie Madre sólo hay dos fue representar todos esos matices y circunstancias en una dramedia que no cayó en excesos ni clichés, donde las diferencias tuvieron cupo y, contrario a lo que podría pensarse, generó una conexión.

“La comedia no tiene que ser exagerada para entretener, no tiene que ser forzada. Nosotros formamos un equipo creativo tan completo que logramos balancear todos esos matices y representarlos de distintas formas en escenarios complejos, como el cambiante rol de la mujer a lo largo de su vida y los retos que vienen con la llegada de un bebé. Con esta serie demostramos que hay espacios para historias que nos hacen reír pero a la vez llorar”, detalló Rivera.

Y siguió: “los personajes centrales son tan distintos entre sí, cada mujer es única y su entorno también pero tienen algo en común: la maternidad. No sólo es ser madre sino ser mujer, siendo la maternidad uno de los temas junto a ser colega, hermana, madre y compañera. Esta es la premisa de la serie: cómo dos mujeres que son muy diferentes entre sí, tomando el pretexto de la maternidad, dan pie para hablar de todos esos otros temas que le atañen a la mujer”.

Aunque aún no hay fecha de estreno de la segunda temporada, Carolina adelantó que la nueva entrega estará llena de sorpresas, con personajes nuevos y más obstáculos para los protagonistas.

“Falta poco para que comencemos a rodar. Lo que les puedo adelantar es que se pone aún mejor, está mejor que la primera porque ya conocemos a los personajes, ahora pueden hacer muchas otras cosas, van a seguir creciendo, no sólo en cuestión de la maternidad sino de sí mismos y metiéndose en mil aventuras ahora que han tejido esa red, va a estar muy divertida y emocional. Habrá más personajes, tenemos preparadas muchas sorpresas”, concluyó.

Carolina Rivera creadora de Madre sólo hay dos responde…

¿Qué significan para ti los 23 millones de hogares que vieron la serie?

— Me dicen que hay una necesidad de contenidos de este tipo, una enorme necesidad de contenidos variados, de algo nuevo y diferente. También me dice que hay muchas mujeres afuera que quieren ver historias de mujeres, porque está protagonizada por dos maravillosas actrices. Me dice que la serie tiene algo y me atrevo a decir que conecta con gente en muchos lugares del mundo, que conecta con otras historias de vida y con personas que no necesariamente son de México.

¿Cómo evitaron caer en clichés?

— Eso fue un gran trabajo en equipo. Primero tuve muchas conversaciones con mi hija Ximena Sariñana, que somos de generaciones distintas, pero con muchos puntos en común, somos mamás, siempre hemos trabajado, tenemos muchos sueños y sobre todo somos amigas. De ahí surgieron muchas ideas que después llevamos a Netflix, donde creamos un equipo de escritores muy balanceado, inclusivo, en el que cada uno se sintiera representado. Ese fue el reto, hacer algo donde todos tuvieran un lugar, donde todos se sintieran reflejados y creo que lo logramos.

¿Qué piensas sobre las críticas sobre el manejo de la maternidad en la serie?

— Hay mucho positivo y de todo. Lo que creo es que todo mundo tiene derecho a tener una opinión de lo que ve. Lo que me parece maravilloso es que los personajes se van desenvolviendo, van superando sus circunstancias, y van volviéndose mejores personas a partir de ejercer la maternidad y la paternidad en distintas circunstancias. Creo que en el general ha sido muy positivo lo que ha pasado con esta serie, este desarrollo de los personajes. Hay mucho qué decir, sobre todo porque los personajes no se quedan en un mismo lugar, al contrario van siendo cada vez mejores personas y esa es la idea, aprender de lo que cada uno va viviendo.

