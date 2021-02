Batman, Superman, Wonder Woman, Joker, y otros personajes de cómics se trasladan al podcast

Renovarse o morir, esa es una de las premisas de cualquier empresa, y más en la actualidad. Por lo que el servicio de música en streaming, Spotify ha revelado sus planes para este 2021 y próximos años, donde se dará un gran impulso al podcast.

Se anunció un emocionante portafolio de contenidos exclusivos, el cual permitirá a cientos de millones de usuarios de todo el mundo conectarse con algunos de sus mejores narradores; esto gracias a las alianzas del servicio con otras productoras de entretenimiento.

Los cómics invaden Spotify

Warner Bros. y DC: Compartieron los últimos detalles sobre su alianza de varios años con Warner Bros. y DC para una serie de podcasts con guiones narrativos. El primero, Batman Unburied, será lanzado a finales de este año. El siguiente conjunto de personajes cuyas historias serán exploradas a través de audio incluyen Superman, Lois Lane, Wonder Woman, Joker, Catwoman, Katana, The Riddler, Batgirl y Harley Quinn.

Spotify, DC cómis / Cortesía

Ava DuVernay: Un nuevo podcast documental – el primer proyecto que se lanzará a través de la colaboración entre Spotify y ARRAY. El podcast se basa en el proyecto de ARRAY Law Enforcement Accountability, lanzado después del asesinato de George Floyd, y analizará casos de alto perfil de brutalidad policial.

Tell Them I Am: Parte de la alianza con Higher Ground, la productora fundada por Barack y Michelle Obama, Spotify anunció otro podcast, Tell Them I Am, una colección emocionante de narraciones de voces musulmanas. Con un nuevo episodio que se estrena en cada día de la semana de Ramadán, Misha Euceph abre una ventana a la vida de 22 invitados de todo el mundo

AGBO: Nueva alianza de contenido de podcast con AGBO, la compañía de entretenimiento de Anthony y Joe Russ, los icónicos creadores de películas como Captain America: Civil War; Avengers: Infinity War y Avengers: End Game.

Los hermanos Russo son conocidos por las sagas que conectan a los fanáticos de todas las edades a nivel mundial, especialmente aquellos que aman narrativas expansivas e interconectadas. Esta asociación encaja perfectamente a medida que Spotify se embarca en un viaje para contar más historias que tienen el poder de abarcar generaciones y territorios.

Barack Obama y Bruce Springsteen

Renegades: Born in the USA, es el podcast donde estos personajes presentarán conversaciones íntimas sobre temas de raza, paternidad, matrimonio y sus propias trayectorias personales y profesionales. Serán ocho episodios

El ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y Bruce Springsteen se conocieron por primera vez en 2008. Aunque los dos tienen un pasado y carreras diferentes entre sí, formaron una gran amistad. Empezando hoy, los oyentes podrán conocer sus conversaciones íntimas y personales de primera mano en un nuevo podcast: Renegades: Born in the USA.

La serie de ocho episodios se trata del segundo podcast que se estrena a través de la asociación de Spotify con la empresa Higher Ground del presidente Obama y Michelle Obama. A lo largo de la temporada, el presidente Obama y Springsteen abordarán temas de raza, paternidad, matrimonio y el futuro de los Estados Unidos.

Barack Obama en Spotify / Spotify

También te puede interesar: