¿Basada en una historia real? Te revelamos el origen de la serie The Good Doctor

Ante la llegada de los nuevos capítulos de The Good Doctor temporada 4, los fans se han volcado a escudriñar sobre los orígenes de esta tan querida serie que los mantiene cautivados sobre todo por cómo se ha manejado el personaje del doctor Shaun quien debe sobrellevar su profesión junto con su autismo y las consecuencias que éste acarrea en su vida personal.

Es por ello que muchos seguidores se han preguntado cómo surgió esta trama y si realmente existe un especialista de la salud que haya sido tomado como inspiración para el desarrollo de esta producción. Aquí la respuesta.

Estas son algunas de las imágenes inéditas de The Good Doctor que solo están disponibles en DVD Te explicamos dónde puedes encontrar todo ese material que no se muestra en televisión ni en Amazon Prime.

Te revelamos el origen de The Good Doctor temporada 4

A diferencia de otras producciones The Good Doctor es una serie basada en hechos no reales. Su creador

David Shore sintió la necesidad de abordar el tema del autismo de una manera diferente y desde un punto de vista más profesional a como comúnmente es tratado en otras producciones. De ahí nació la idea de crear un cirujano, preparado, capacitado y altamente inteligente que sabe cómo lidiar con ello, más no con su vida romántica y cotidiana.

Esta quizás ha sido la clave de esta historia que durante esta temporada 4 ha abordado el lado más humano y sensible del doctor Shaun, dejando en evidencia su incapacidad por abordar su relación, aunque siempre sale airoso y descubre cómo ser feliz al lado de Lea.

Y es que las series médicas siempre han estado respaldadas por experiencias pasadas o hechos reales que son llevados a la televisión. Tal es el caso de New Amsterdam que está inspirada en las memorias de Doce pacientes: vida y muerte en el Hospital Bellevue de Eric Manheimer.

Esta es la razón por la que The Good Doctor suspendió los nuevos capítulos de la temporada 4 La serie médica hizo una pausa a causa de la pandemia del Covid-19. Las grabaciones están suspendidas hasta nuevo aviso. Sin embargo, ya hay fecha del próximo episodio.

También puedes ver: