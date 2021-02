Angelique Boyer hipnotiza en un conjunto deportivo de mini top y shorts negros

Si hay algo que desde siempre ha caracterizado a Angelique Boyer, además de su gran talento y carismática personalidad, es su epatante belleza. La protagonista de telenovelas continuamente acapara la atención presumiendo su terso rostro y esbelta figura, la cual cuida con esmero manteniendo un estilo de vida saludable, con una buena alimentación, una disciplinada rutina de ejercicios y llevando una vida libre de estrés pese a su carrera.

Y es que la actriz, considerada una de las más guapas del medio artístico mexicano, sabe que velar por su cuerpo y a su mente no solo es clave para verse bien, también le concede poder, seguridad y una confianza en sí misma que derrocha todo el tiempo, tanto en sus apariciones públicas como en sus redes sociales, donde frecuentemente comparte fotografías en las que alardea su definido cuerpo sin ningún tipo de complejos, como lo hizo en su última publicación en Instagram.

Angelique Boyer presume su figura en un conjunto deportivo

A través de su cuenta en la red social, la originaria de Francia causó un completo furor este lunes 22 de febrero al compartir un par de instantáneas para promocionar la nueva imagen de Nuba, su línea de productos altos en proteína dirigida a mujeres, donde aparece luciendo despampanante en un clásico look sporty chic en negro.

En las postales, Boyer desparrama belleza a borbotones posando en lo que parece ser una alberca en un sencillo conjunto deportivo, compuesto por mini top y un par de shorts, con el que dejó al descubierto su abdomen plano, su micro cintura y sus tonificadas piernas.

Asimismo, la estrella de 32 años completó su outfit para ejercitar con accesorios muy discretos para mantener la apuesta simple y acorde a la actividad; un maquillaje muy suave que realzó sus facciones y su corta melena, teñida hace poco de castaño cenizo, peinada en un semirrecogido con ondas.

La publicación de inmediato revolucionó a sus más de 13 millones de seguidores arrebatando hasta el momento más de 500 mil corazones y desatando miles y miles de comentarios por parte de sus fans, colegas y amigos, quienes no pudieron dejar de alabar en los comentarios su cuidado físico y, en especial, su diminuta cintura.

“Hermosa”, la llamó Renata Notni. Por otro lado, su amiga Fernanda Castillo la calificó como “Guapa”. Mientras, Zoraida Gómez, su compañera de elenco en Rebelde, le escribió: “Mmmm, se ve que está deli”. Igualmente, Alejandra Robles Gil, su hermana en Imperio de mentiras, le dijo: “¡Qué rico! Y qué hermosa”.

Por otro lado, algunos de los comentarios más destacados de sus fieles fueron:

No obstante, aunque le llovieron más de dos mil elogios a la actriz, ninguno pudo opacar el siempre presente piropo de su novio desde hace más de un lustro, el también actor Sebastián Rulli, quien le expresó lleno de amor: “I love you so very Matcha ¡y mucho!”.

Instagram: @angeliqueboyer

Actualmente, la guapa Angelique Boyer está descansando de los foros y concentrada en sus emprendimientos personales pero desde que terminó la transmisión de su último melodrama, Imperio de mentiras, su nombre no ha dejado de sonar como parte del elenco protagónico de Vencer el pasado, la próxima producción que prepara Rosy Ocampo para cerrar la exitosa franquicia “Vencer”.

Hasta la fecha, no hay nada confirmado, pero los espectadores que la adoran ansían verla de vuelta en la pantalla muy pronto. También esperan que los rumores sean ciertos y comparta este proyecto con su galán en la vida real.

