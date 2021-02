Belinda, una muestra de que no se necesita ni la secundaria para ser millonaria

Belinda se ha convertido en una de las artistas más populares de México, y es que desde pequeña, trabajó muy duro para llegar hasta donde está.

La actriz y cantante ha dedicado casi toda su vida al medio del espectáculo, desde muy temprana edad hizo todo para perfeccionar sus habilidades como artista en distintos proyectos, giras y discos musicales. Motivos por los cuales dejó la escuela.

Por muchos años se habló de que Belinda sólo cursó hasta cuarto de primaria como consecuencia de su ajetreada agenda por la participación de su primera telenovela Amigos por siempre, a los 10 años de edad.

Sin embargo, en una entrevista que dio a los 13 años al diario El Universal, Belinda aseguró que su sueño era ser veterinaria cuando fuera grande, también dijo que había terminado la primaria, pues por su trabajo había atenido que continuar con sus estudios con una maestra particular y con un ritmo diferente.

Años después, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en 2017, Belinda aseguró que sí estudió la secundaria, aunque en una charla con El País agregó que una parte de su educación también fue con maestros particulares.

Con Gustavo Adolfo Infante dijo que consideraba la secundaria como su peor etapa de la vida, pues la molestaban por ser la niña de las novelas.

Belinda y su fortuna

No obstante, las especulaciones por su formación académica siguen. De ser así, no sería la primera artista en estas condiciones escolares, pues otros Luis Miguel, Paulina Rubio y hasta el mismísimo Juan Gabriel, no terminaron sus estudios para dedicarse a sus carreras musicales con mucho éxito.

Su condición escolar no habría impedido que Belinda amasara una fortuna de 185 millones de dólares, entre bienes raíces, su línea de cosméticos y acciones en varios negocios.

