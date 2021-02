Daft Punk: tres películas relacionadas al dúo de electrónica que anunció su separación

El legendario dúo francés de dance, pop y música electrónica, Daft Punk, anunció este lunes 22 de febrero su separación, quitándose los cascos y diciendo adiós tras 28 años innovando en la música.

Los creadores de éxitos como 'Harder, Better, Faster, Stronger', 'One more time', 'Around the world', entre muchos otros temas, anunciaron su adiós con un video de ocho minutos titulado 'Epílogo', un extracto de 'Daft Punk's Electroma' (2006), una de las películas del dúo. No han trascendido las razones de la separación.

En esa parte de 'Electroma', se puede ver que uno de los miembros de 'Daft Punk' desaparece por una explosión. Precisamente esa es una de las tres películas relacionadas con el dúo de música electrónica, aunque no tiene nada que ver con ellos.

'Daft Punk's Electroma' es una película de ciencia ficción dirigida y coescrita por los artistas, que llegó a estrenarse en el Festival de Cannes en 2006 y en los cines franceses en 2007. Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter no aparecen en la cinta, ni se escucha alguno de sus éxitos en ella. Brian Eno fue el director, y cuenta una historia unos robots que tratan de transformarse en humanos.



Un documental y un vínculo con el anime

En 2015 se lanzó el documental 'Daft Punk Unchained', que cuenta la historia de la agrupación y de cómo se convirtió en una referencia internacional en su género. Ni Guy-Manuel de Homem-Christo ni Thomas Bangalter, ganadores de premios Grammy, hablan en la producción.

El largometraje, dirigido por Hervé Martin Delpierre ('Sport, mafia et corruption'), recopila archivos inéditos y entrevistas exclusivas con Pharrell Williams, Giorgio Moroder, Nile Rodgers y Michel Gondry. No está disponible en ninguna plataforma de streaming.



Además, para el álbum 'Discovery', el dúo se inspiró en los artes con 'Interstella 5555: the story of the scret star system' (2003), una película musical de animación y ciencia ficción plasmada en anime, dirigida por Kazuhisa Takenouchi, y que conecta con los diferentes temas del disco.

