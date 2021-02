Ellen Pompeo aún no está dispuesta a complacer a sus fans quienes le piden abrir su cuenta de TikTok

Pese a que Ellen Pompeo es una figura pública, muy famosa y querida, además de muy activa en las redes sociales, hasta ahora se ha negado a sumarse a una de las que más furor está causando en las nuevas generaciones como lo es TikTok. Y es que tras una divertida interacción que sostuvo la actriz con sus fans, muchos de ellos hicieron la solicitud de que abra esa cuenta para deleitarlos con los bailes tan característicos que protagonizaba en Grey's Anatomy junto con su eterna amiga Cristina Yang.

Y es que a pesar de que el personaje inrerpretado por Sandra Oh se despidió del drama médico en la temporada 10, aún hay cientos de seguidores que añoran verla de vuelta en las pantallas a fin de apoyar a su amiga de siempre Meredith quien en la temporada 17 está pasando por uno de los peores momentos de su vida, pues se encuentra internada en el Grey Sloan Memorial Hospital tratando de luchar contra el Covid-19.

Juntas estas actrices crearon una dupla inolvidable y que generó mucha empatía en la audiencia, sobre todo cuando para aliviar sus tensiones se dedicaban a bailar y divertirse en los pasillos del centro médico donde pasaban gran parte de su tiempo. De ahí que los fans además de solicitar que Crstina regrese a Grey's Anatomy, piden que ambas abran una cuenta en TikTok para recordar sus bailes y que puedan adaptarse a las nuevas coreografías virtuales.

A través de Twitter se hizo la petición en la que un usuario escribió lo siguiente: "¡Ellen, únete a TikTok! Te lo ruego. Me encantaría verte bailar con Sandra Oh en TikTok". Y a lo que ella respondió: "Para ser honesta, todavía no me he inspirado … No sé si sea algo bueno a mi edad jajaja".

Have to be honest have not been inspired yet… I think that’s a good thing at my age lol https://t.co/2SBF3OHttl — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) February 19, 2021

