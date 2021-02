¡Ya vacunado! Después de la polémica, Juan José Origel regresa a Miami por su segunda dosis

Después de desatar la polémica internacional debido a que viajó a Estados Unidos para vacunarse, Juan José Origel regresó a Miami para recibir la segunda dosis.

El conductor publicó un video en redes sociales, donde explicó que ya estaba vacunado, y agradeció a Dios por esto. Además dijo que se iba a seguir cuidando y deseó que todos se puedan vacunar. Finalmente entre risas dijo, "voy a seguir dando la vuelta".

Primera vacuna de Juan José Origel

Fue a finales del mes de enero, que Pepillo desató la polémica al presumir que se había vacunado con el coronavirus en Miami. Fue a través de su cuenta de Instagram que dio a conocer los hechos, mostrado una foto recibiendo la dosis, junto a la que escribió:

"¡Ya está! Qué tristeza me da, que tuve que venir a USA a que me pusieran la vacuna y en nuestro país nadie sabe cuándo ni cómo, ¡y gratis!”.

Juan José Origel / Instagram

La publicación dividió opiniones, pues algunos residentes de Estados Unidos criticaron que no es fácil conseguir una cita para la vacuna de la que él fue beneficiado. “Es más triste que a los que vivimos aquí en USA, no es fácil conseguir una cita para la vacuna, porque no hay suficientes, y todavía vienen extranjeros a quitarnos la oportunidad de una cita”, comentó una usuaria. “Mi papá tiene 81 años y están en lista de espera. También vivimos en USA”, publicó otra persona. “Yo vivo en USA, mi madre todavía no… esto es inaceptable”, comentó alguien más.

De hecho famoso periodista fue duramente señalado por medios internacionales como “egoísta” -con testimonios de personas que viven en el país y aún no reciben la vacuna-.

El tabloide Daily Mail, contactó al Departamento de Salud de Florida para saber la razón por la que se le permitió a Pepillo Origel, así como otros famosos, vacunarse contra el Covid-19 pese a que no es estadounidense residente.

“Se desconoce cómo el hombre de 73 años pudo conseguir una cita. Según los informes, había regresado a México el martes…”, se lee en la publicación que también rescató algunas críticas que se hicieron en su contra.

Además de que señaló que el “turismo” de vacunas no está permitido. "El turismo de vacunas no está permitido. Es abominable, la gente no debería volar aquí para vacunarse y salir volando", dijo el cirujano general de Florida, Dr. Scott Rivkees.

Pepillo Origel da la cara

Días después de la controversia, se presentó en Hoy, la emisión matutina de Televisa para asegurar que se le hizo muy fácil vacunarse en el país vecino.

"No sé cómo decirles el porqué me fui a vacunar. Por pendej… por eso me vacuné", sentenció el presentador, quien también apeló que lo único que quiere es estar bien de salud.

"Yo le digo al público, '¿a poco ustedes no llevarían a sus papás, a sus abuelos, a sus seres queridos?', por supuesto que sí. Todos queremos estar bien, queremos estar vacunados", dijo.

Pepillo detalló que fue a Miami como turista y que un conocido- sin especificar de quién se trataba- le sugirió acudir a vacunarse. Dijo que un chófer lo llevó a un zoológico, pues él no tiene licencia para conducir, y pasó rápidamente en una fila donde no había más autos ni personas formadas para recibir la vacuna.

"Yo llego a Miami como turista y me dicen ahí '¿por qué no aplicas para ponerte la vacuna?' Me citaron a las 3:00 de la tarde en un zoológico donde no había nadie. Llegué a la vacuna. Llevaba chófer porque no tengo licencia para manejar ni nada. Allá te la piden. Lo único que llevaba era mi pasaporte de turista, lo vieron y me aplicaron la vacuna. En el momento en que me pusieron la vacuna mi vida cambió", finalizó el presentador.

