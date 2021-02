Kate del Castillo le confiesa a Don Francisco que tiene ganas de volver a enamorarse

Todos necesitamos amor. Pueden haber pausas, tiempo para reflexionar o para reconstruir y darse amor propio, pero siempre hace falta la compañía de alguien especial. Kate del Castillo empieza a sentirse sola y ha asegurado que tiene ganas de encontrar a un hombre y enamorarse.

En una entrevista con Don Francisco en su programa 'Don Francisco: Reflexiones 2021', la actriz mexicana de 48 años no se mordió la lengua y habló de todo, principalmente, de su vida personal y de la perspectiva que tiene para volver a abrirle la puerta al amor.

Kate dio declaraciones sobre sus proyectos actuales, sus "malas decisiones" y de las ganas que tiene de encontrar a alguien: "Tengo ganas de encontrar un hombre, de enamorarme, ¿no? Creo que ya tuve suficiente tiempo para estar sola, para entender quién soy yo y qué es lo que quiero. Y lo he pasado muy bien. Pero ahora tengo ganas de compartir. Tengo ganas de enamorarme".

"Estoy enamorada de mí. Estoy enamorada de mi trabajo. Estoy enamorada de mi familia, de mi padre, de mi madre, de mi hermano y de mi sobrino. Pero no, tengo muchos años ya que estoy sola y lo he pasado muy bien. Pero también tengo ganas de enamorarme", explicó del Castillo.

Han pasado 10 años de su divorcio con Aaron Díaz. Don Francisco le preguntó si su tiempo soltera se debía a lo que dicen de que es "un poco difícil". Kate del Castillo respondió: "No, yo creo que no soy difícil. Dicen que soy muy dura y valiente y que tengo muchos pantalones, pero sí los tengo. Pero también tengo una parte muy vulnerable que la gente no conoce".

Su perspectiva sobre trabajar en medio de la pandemia

Dar besos en películas en tiempos de COVID-19 requiere mucha responsabilidad por parte del equipo de producción. Pruebas PCR, cero síntomas y mucho compromiso. Don Francisco le preguntó a Kate del Castillo al respecto.

"Realmente estamos pasando tiempos terribles, sobre todo para las compañías de producción, porque primero cuesta mucho dinero, porque nos tienen que estar haciendo las pruebas un día sí, y un día no. Y luego, como a la semana, que es el PCR, nos lo hacen una vez a la semana, aparte de los otros tres a la semana. Nos ponen unas carillas de plástico y dicen acción y te la quitas de ese corte y te tienes que volver a poner", explica la actriz.

"Claro, cuando tienes beso te tienen que hacer pruebas todos los días. ¿Para qué? Para estar seguros. Pero pues es gente con la que trabajas, que sabes que están bien, que se cuidan".

Kate habló de su proyecto actual 'Armas de Mujer', serie en la nueva plataforma llamada Peacock: "Es la primera serie que Peacock va a sacar en español y es un 'dramedy', que le llaman ahora. Una comedia oscura, podemos decirlo. Es algo completamente diferente, un género al cual yo nunca le había entrado. He hecho comedia, pero no este tipo de comedia y creo que está muy interesante".

