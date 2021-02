Conoce a Paola Lavat, la esposa de Rafael Inclán que es más de 30 años menor que el actor

El 23 de febrero es una fecha muy especial para el primer actor Rafael Inclán y su esposa, Paola Lavat, quien es 35 años menor que él. Y es que un día como hoy, pero hace dos años, la pareja que demostró que la edad no era un impedimento para vivir a plenitud sus sentimientos y se casaron en una íntima ceremonia rodeados del cariño de sus seres queridos en la Ciudad de México.

Fue en 2018 la primera vez que el reconocido histrión, quien tiene una vasta y notable trayectoria artística en el cine, teatro y televisión, abrió su corazón ante la prensa para hablar sobre la presencia de una mujer en su corazón con la que había vuelto a encontrar el amor. Aunque entre ambos había una importante diferencia de años de vida, ninguno de los dos consideraba relevante este número para su relación.

“Estoy muy feliz, tenemos una relación Paola y yo, no soy fácil de carácter y hay que reconocerle que ella es muy paciente, además la edad te afecta en varias áreas la salud, le llevo 35 años que no son pocos", dijo en una entrevista a Univisión, destacando además que habían aprendido a llevar un romance en la distancia, pues ella vivía en Las Vegas y él, en México.

Aunque en esa época, muchos criticaron a Inclán e incluso auguraron que este noviazgo, que estaba por cumplir un año en ese momento, sería pasajero, ambos demostraron lo contrario cuando contrajeron nupcias en 2019, un día después del cumpleaños del actor.

Desde entonces, comparten sus vidas llenos de una gran felicidad que han sabido llevar con suma discreción y completamente despreocupados por el qué dirán. Pero… ¿quién es Paola Lavat, la tercera esposa de Rafa Inclán?

Ella es Paola, la esposa de Rafael Inclán

Aunque su marido es una eminencia en el mundo del espectáculo mexicano, Paola Lavat no se desempeña profesionalmente en esta área; sin embargo, no es ajena al medio pues proviene de una familia de artistas. Como muchos sabrán, Paola es hermana es la actriz Adriana Lavat y, por ende, hija de Chuty Rodríguez, una de las amigas y colegas de Rafael desde hace muchos años.

Aunque se mantiene alejada de los reflectores, sobre su vida personal se ha podido saber que también comparte otros aspectos con su actual esposo, como el hecho de que ambos se han divorciado y son padres de dos retoños que procrearon por separado en relaciones pasadas.

En el caso de la guapa mujer, ella es madre de dos niños; mientras los retoños de la luminaria son adultos que ya pasan los 40; destacó un artículo de El Universal.

Sobre su polémica historia de amor, aunque nunca fue secreto su noviazgo, ambos mantuvieron los detalles de su idilio reservados hasta que, una semana después de su matrimonio, el intérprete que cumplió 80 años este lunes 22 de febrero reveló al programa Hoy cómo comenzó este amor de telenovela.

La pareja se conocían desde hacía tiempo debido a sus familias, pero nunca tuvieron un romance y cada uno tomó caminos separados; años después, se encontraron y saltaron las chispas entre ambos. “A Paola Lavat Rodríguez le llamaba la atención mi persona y ya embarazada, alguien de la familia (me dijo) 'Paola se separó, tronó pero está embarazada y no quiere saber nada de ese", recordó el multipremiado actor.

Después de saber que estaba soltera, ambos comenzaron a intercambiar textos y convivir. "Después me llegó su primer mensaje a Whats(App): 'estás muy bien en la obra, qué bueno me da gusto, ¿cómo estás?', y yo dije: 'no contesto nada porque no quiero meterte en problemas' y contestó: ‘no tengo a nadie’ y entonces yo le dije: 'ya tienes”, contó riendo Rafael Inclán.

En esa oportunidad, Rafael Inclán además develó que cuando todavía no eran novios, sus sentimientos eran tan grandes que se atrevió a pedirle matrimonio de una romántica e inesperada manera. "Un día vino a ver (la obra) Aventurera, la subí a bailar al final y le dije: '¿te casarías conmigo?' Y ahí empezó todo esto y nos casamos el sábado pasado (23 de febrero de 2019)".

Durante la boda, Rafael y Paola lucieron muy felices.

Posteriormente, aunque ya eran marido y mujer, no comenzaron a vivir juntos debido a que Paola no podía perder su trabajo en Estados Unidos.

Por otro lado, aunque su historia de amor con el intérprete ha despertado polémica por la diferencia de edad, él ha insistido en que ni esto ni la distancia han sido un problema para el desarrollo del romance entre ambos. Además, aseguró que se compenetran muy bien.

"Yo le llevo 35 años a Paola y desde entonces me decía 'eso a mí no me importa. (…) Lo importante es que la pareja se adecúe, lo importante es que la pareja esté de acuerdo, si la pareja te exige, te revienta y te mata", afirmó Rafael Inclán al matutino de Televisa.

Igualmente, el actor de ¿Qué le pasa a mi familia? destacó en esta oportunidad que piensa vivir lo que le resta completamente contento, al lado de su pareja y sin temer al futuro.

"Los (años) que tenga que vivir los voy a tratar de vivir muy tranquilo, muy feliz. De todos modos eso va a existir (el miedo), si me quedó acá (Ciudad de México) viviendo como vivo, también el miedo de que un día no amanezcas. Es más rico partir acompañado que solo, yo quiero que ese día sea fiesta, porque lo mío ha sido fiesta".

En la actualidad, poco se conoce de cómo viven su relación actual pues no son activos en redes sociales, por esta razón viven su romance en completa privacidad, pero no dudan en demostrar ante el público sus sentimientos si tienen la oportunidad.

