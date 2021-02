This is us: Actor no quiere que esta historia termine y revela que vienen episodios "irrepetibles"

Capítulos "irrepetibles", impactantes e inolvidables son los que se vivirán en This is us 5×01. Así lo reveló Justin Hartley, que interpreta a Kevin Pearson en este drama familiar que está más interesante que nunca. Esta declaración estuvo acompañada de un deseo por no ver culminada esta producción que le ha dejado tantos éxitos personales y profesionales.

Y es que a través de una entrevista, el actor dejó ver que este proyecto ha sido una de las mejores experiencias que ha tenido en su vida. De ahí su interés por seguir dando continuidad a esta historia que tiene cautivada a la audiencia.

Actor de This is us 5×01 no quiere que esta historia termine y revela que vienen episodios "irrepetibles"

Hartley no pudo ocultar su deseo porque los fans de esta historia sigan viviendo las más alegres, frustantes y hasta catastróficas situaciones, pero esto es lo que le ha propinado el éxito, pues no todo puede ser color rosa en las familias quienes día a día, deben lidiar con diferentes emociones y situaciones. Esa ha sido la clave del éxito de esta producción en la que "Kevin", asegura aún falta más por descubrirse.

A través de una reciente entrevista a Entertainment Weekly el actor confesó que tiene muchas ganas de seguir presente en más temporadas y lo contento que está por formar parte de ella: "Siempre y cuando sigamos contando esta historia y siempre que sea convincente. Si se necesitan 70 años para contar esta historia, estaré. Pero me encanta cómo se desarrolla la historia y me encanta ser parte de ella. Así que lo haré siempre que me lo permitan".

Sobre lo que se viene aseguró que el público quedará con el "corazón lleno" y agradecido por todo lo que se compartirá en esta serie y aunque para ellos también resulta aún impredecible el final, está seguro que las personas quedarán satisfechas, pues vivirán un viaje de emociones único.

