'WandaVision': la historia de los mellizos Billy y Tommy podría ser clave para el desenlace de la serie

El final del episodio 7 de 'WandaVision' dejó con las manos en la cabeza a los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que empiezan a debatir sobre las posibles teorías de cara a los últimos dos capítulos de la aclamada serie sobre la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) y su amado Vision (Paul Bettany).

Una de las posibles teorías que podría ser clave para el desenlace de la serie es la historia de los mellizos Billy y Tommy, los hijos de los protagonistas.

La siguiente información puede contener spoilers sobre la ficción de Marvel Studios, por lo que si aún no has visto el capítulo 7 o no has podido ver desde el inicio 'WandaVision', te recomendamos dejar de leer el contenido.

El origen de Billy y Tommy en los cómics y su relación con Agatha

El séptimo episodio de la serie nos dejó la incógnita de si Agnes (Kathryn Hahn), ahora identificada como Agatha Harkness, una de las milenarias brujas de los juicios de las brujas de Salem, es la verdadera villana de 'WandaVision'. En los cómics, es ella quien le enseña la magia real a Wanda y le explica cómo usar sus poderes.

Lo curioso de Agatha es que en las historietas no ha sido villana ni un personaje principal, pero sí ha tenido importancia en la historia de la Bruja Escarlata. Es la bruja quien ayuda a Wanda para que nazcan Billy y Tommy, representados en los cómics como Wiccan y Speed. El primero tiene poderes mentales, el segundo velocidad como su tío Quicksilver, Pietro Maximoff, interpretado en la serie por Evan Peters.

En la historia original, Wanda ignora a Agatha y su consejo mágico para quedar embarazada de Vision, y decide utilizar una pieza del alma del villano Mephisto para crear a los mellizos. Pero la existencia de los niños es débil, y ante cualquier distracción, los pequeños desaparecen.

La clave de los mellizos y Mephisto

Si Marvel Studios está pensando en la historia original, los últimos dos episodios de 'WandaVision' no solo van a significar un éxito, sino en la llegada de su propia representación del diablo al UCM.

Una teoría que persiste es que Pietro realmente es Mephisto, quien ha tomado esa forma para afectar emocionalmente a Wanda. En los cómics, los niños son absorbidos por él, provocando un trauma en la Bruja Escarlata, quien pierde su memoria a manos de Agatha, en un intento de ayudarla.

Pero luego, Wanda recupera sus recuerdos y se enfrenta a su maestra de magia. En un arrebato de ira la mata, pero luego reaparece, sin rencores, como guía espiritual de la Bruja Escarlata.

Esa parte de la historia coincide con la desaparición de Billy y Tommy en el episodio 7, los problemas de memoria de Wanda Maximoff, quien no recuerda cómo creó la realidad paralela en Westview y cómo logró quedar embarazada.

También tendría relación con la escena post créditos al final del capítulo reciente, en la que Monica Rambeau (Teyonah Parris) intenta entrar a la casa de Agnes, descubriendo una entrada su sótano donde tiene bajo sus poderes a la protagonista, pero antes la intercepta el supuesto Pietro, quien podría ser finalmente Mephisto, y por lo tanto, el verdadero villano de la serie.

El octavo y penúltimo capítulo de 'WandaVision' se estrena este viernes 26 de febrero.

