"Sudaba y se equivocaba": La actriz que puso nervioso a Rafael Amaya en el rodaje de "El señor de los cielos"

A lo largo de las seis temporadas que protagonizó la superserie El señor de los cielos, el actor Rafael Amaya laboró muy de cerca con numerosas actrices. Y es que el papel de ‘Aurelio Casillas’ precisaba que se relacionara con varias intérpretes durante la trama para poder retratar el lado mujeriego, viril y sin ningún tipo de sensibilidades que caracterizaba al capo.

Fue así que desde que se estrenó la serie en 2013 hasta su inesperada salida en 2019, el seductor protagonista le robó el corazón a un sinfín de personajes femeninos encarnados por algunas de las más guapas y talentosas estrellas del mundo del espectáculo, como Ximena Herrera, Fernanda Castillo, Marlene Favela, Carmen Villalobos, Sara Corrales y muchas otras más.

Ximena Herrera comparte la escena que la marcó de "El señor de los cielos" La actriz fue parte de las primeras temporadas de la serie.

Con todas estas luminarias, el reconocido histrión debió compartir apasionados besos y todo tipo de escenas subidas de tono, pero solo una de ellas tuvo el poder de ponerlo a temblar al extremo de hacerlo sudar e incluso sufrir algunos traspiés cada vez que filmaban una secuencia juntos en el rodaje de esta producción de Telemundo: nada más y nada menos que Maritza Rodríguez.

La actriz que ponía a temblar a Rafael Amaya en El señor de los cielos

En una entrevista con People En Español en el año 2019, la intérprete de ‘Amparo Rojas’ en la exitosa narcoserie sorprendió al develar que la confianza de Rafael Amaya se tambaleó cuando ella se sumó al reparto del proyecto al final de la tercera temporada y así lo percibió desde el momento en el que grabaron su primera secuencia juntos.

“Me acuerdo el primer día que me tocó grabar con Rafa y él me veía y yo decía ‘este está nervioso, lo siento nervioso”, recordó la ahora retirada actriz colombiana de 45 años.

Y es que Amaya tenía una importante razón para volverse un manojo de nervios al lado de Rodríguez. Más allá de que la notable trayectoria de la protagonista de telenovelas como Silvana sin lana lo pudiera intimidar, el eterno ‘Aurelio’ se alteraba ante la actriz porque era la esposa de Joshua Mintz, quien en ese momento era un alto ejecutivo de la cadena hispana responsable de la producción de El señor de los cielos.

“Él me veía como obviamente la actriz de peso, la actriz de mucho tiempo, pero aparte era la amiga, la compañera y también la esposa de Joshua”, aseveró a la revista la artista que estuvo hasta la cuarta entrega.

La exestrella, que en la actualidad se identifica como Sarah Mintz, supuso que los nervios del originario de Sonora eran causados por ser su primera vez actuando de la mano y solo sería cuestión de tiempo para que estos se desvanecieran, pero esto no sucedió. De hecho, pasaron tres meses de grabaciones en las que cada vez que a “Rafa” le tocaba grabar una escena a su lado se ponían tan ansioso como el primer día.

“Llevábamos tres meses y él seguía igual. Yo decía ‘Dios mío'. Ese hombre sudaba, se equivocaba. Y ya cuando empezaron las escenas de amor, de beso, de pasión se ponía supernervioso”, agregó. “Recuerdo que el director habló conmigo y yo le dije ‘conmigo no te preocupes, para mí es parte de una escena y un trabajo, habla con él”.

Empero, Rodríguez no solo vio necesario que el director hablara con el galán, ella también. Así que decidió abordarlo para conversar respecto al nerviosismo que mantenía con ella y darle la seguridad que necesitaba para llevar a cabo el trabajo con la misma seguridad con la que había estado desempeñándose desde el inicio de El señor de los cielos.

“Yo hablé con él y le dije ‘papito, olvídate'. Él me decía ‘perdón, perdón, la ficción nos protege'. Y yo le decía ‘la ficción nos protege así que vamos a hacerlo bien bonito y todo'. Y yo lo cuidaba y lo llevaba ‘Rafa espera, por allá no te vayas'. Parecía la cuidandera”, sostuvo.

Con el tiempo, esta etapa de sus vidas en El señor de los cielos se convirtió en una anécdota que hoy los divierte al punto de que, de acuerdo a lo que confesó Maritza a la publicación, cada vez que ambos rememoran este instante, estallan en risas.

“Nos vemos y nos podemos morir de la risa. Fue muy chistoso”, concluyó.

También te puede interesar: