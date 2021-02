Altaír Jarabo revela que está en una relación: “Va muy bien, muy linda”

Desde siempre, Altaír Jarabo se ha caracterizado por ser muy recelosa con todo lo que se relaciona con su vida privada. La actriz es de las que mantienen su intimidad al margen de su carrera profesional y procura reservarse los detalles de su existencia fuera de los foros; sin embargo, de vez en cuando, la felicidad que la embarga en lo íntimo es tal que no la puede ocultar y se anima a compartir aspectos de su faceta más personal, como lo hizo en una reciente entrevista al revelar que su corazón tiene dueño.

Altaír Jarabo se abre sobre el fin de su exclusividad con Televisa: “Es duro al principio” La actriz mantiene una relación en excelentes términos con la empresa.

Altaír Jarabo confiesa estar enamorada

Durante una conversación Mara Patricia Castañeda, publicada en el canal de YouTube de la periodista el pasado 21 de febrero, la interprete de ‘Olga’ en la exitosa telenovela Vencer el desamor se abrió como pocas veces sobre sus experiencias en el terreno amoroso y confesó que se encuentra en una relación desde hace tres meses aproximadamente que la tiene muy contenta e ilusionada.

"En este momento estoy en una relación", reveló la villana de telenovelas como Abismo de pasión, sorprendiendo a la entrevistadora. "No lo había dicho antes más que contigo, pero sí estoy en una relación y va muy bien, va muy linda", aseveró.

Aunque no quiso adentrarse en pormenores de su nueva pareja en el programa En casa de Mara, la histrionisa de 34 años dejó entrever que no se trata de un galán vinculado al medio artístico y declaró que ambos se conocieron hace algunos meses mediante un amigo.

"Coincidimos en una reunión y ya", explicó, sin profundizar tampoco en la historia del romance que la tiene enamorada y disfrutando un momento muy lindo en el plano personal. "Estoy en paz, me siento como que puedo ser yo y me siento muy bien".

Por otro lado, si bien todavía no planea caminar al altar y formar una familia, esta idea no es algo que descarte en absoluto, de hecho, le encantaría hacerlo pero cuida muy bien “el con quién” dará el importante paso.

"Sí me gustaría todo el paquete, no te miento, sí me gustaría tener hijos, casarme, sí me gustaría, pero es más importante el con quién que el cuándo (…), lo más importante es con quién y con la persona adecuada sí es un camino que me gustaría", remató.

También te puede interesar: