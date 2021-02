Este el look inspirado en "Bridgerton" con el que Sarah Jessica Parker cautivó a sus fans

El impacto que ha generado la serie Bridgerton es cada vez más evidente. Sobre todo en el mundo de la moda en el que celebridades como Sarah Jessica Parker se han sumado para dar cátedra de estilo y actualidad. Y es que la empresaria y actriz se dejó ver en su zapatería SJP luciendo un look que bien fue inspirado en esta producción de Netflix que ya va para su segunda temporada.

Sarah Jessica Parker cautivó a sus fans al mostrar un look inspirado en Bridgerton

La imagen que se volvió viral en las redes sociales muestra a esta mujer que siempre ha destacado por su buen gusto al vestir, luciendo un estilo muy vanguardista en el que destaca la superposición de prendas que combinó con una camisa de cuadros y encima colocó un vestido estilo campesino en estampado minimalista con vuelos pequeños. Además esta prenda bien supo entallar su figura al ajustar en la cintura como especie de un corsé.

Para completar este atuendo tan sofisticado, la también influencer, utilizó unas largas media Gucci y unos tacones rojos puntiagudos para brindar elegancia y mejorar su postura. Con este look no solo destacó por lucir auténtica, sino porque una vez más demostró que es una mujer arriesgada y que no le tiene miedo al llevar prendas con actitud y para marcar tendencia.

Este outfit bien está inspirado en esta producción que destaca las tendencias de estilo del siglo XIX y que destaca la pomposidad, glamour y moda con la que las mujeres de esa época lograban conquistar a sus parejas y marcaban su estatus social.

